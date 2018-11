Agri Analyse: Vi må se på hva slags jord som blir bygd ned

Torsdag deltok han i debatten "Asfalt i matfatet" som Nationen arrangerte i Kristiansand. Der etterlyste han større oppmerksomhet om ulike typer matjord.

– Det er forskjell på jord som er god nok til å dyrke grønnsaker i, jord du kan dyrke korn på og jord hvor det vokser gras. På generell basis har jeg en mistanke om at det er den beste jorda som bygges ned først, sier Smedshaug.

Han mener det kan være en idé å klassifisere jord ut i fra dens beskaffenhet, og verne deretter.

– Rundt Grimstad ligger noe av Norges beste matjord. Det er den beste promillen jord vi har her, og det burde utlyse et spesielt stort vern. Slik jord er vanskelig å dyrke opp, den har blitt til over tusen år. Med tanke på at grønsaksjorda kan brødfø to-tre ganger så mange som kornjord, og 25 ganger så mange som grasjord kan, burde det være vanskeligere å bygge ned grønsaksjord, sier Smedshaug.

Birte Usland, styremedlem i Bondelaget, påpekte at å skille mellom god og dårlig jord ikke nødvendigvis er en presis vitenskap.

– Myrjord blir vanligvis karakterisert som dårlig, men mange steder var det den som leverte i år, under tørka, sier hun.