Afrikansk svinepest: Prisene opp 69 prosent i Kina

Det skriver svenske Landlantbruk.

Svineprisen var i september 69 prosent høyere enn til samme tid i fjor. Dette er en større prisøkning enn i august. Da var prisene 47 prosent høyere enn i fjor, ifølge amerikanske CNBC.

Kinas konsumprisindeks er 3 prosent høyere enn i september i fjor. Dette er de høyeste tallene på nesten seks år.

Kina har vært hardt rammet av afrikansk svinepest etter de første tilfellene i august i fjor. Svinebestanden skal ha blitt minsket med 38 prosent.

Også en rekke andre varer skal også ha hatt prisøkning, blant annet biff, kylling og egg. De totale matprisene i Kina skal ifølge CNBC ha gått opp med 11,2 prosent i september.

– Fest for europeere

Den danske svinerådgiveren Martin Hjorth Jensen, som jobber i Kina, har tidligere fortalt Bondebladet om et marked i utvikling.

Han sier at varer som hvete og soya har blitt billigere som følge av svinepesten, mens animalsk protein blir dyrere, blant annet kylling.

– Vi ser også at kineserne støvsuger verdensmarkedet for svinekjøtt, de kjøper alt de kan finne. Fordi det er handelskrig mellom Kina og USA, vil det bety fest for europeiske, brasilianske og chilenske svinebønder, sier han til Bondebladet.