I brevs form 2. juli skriver advokatkontoret til Landsbruks- og matdepartementet at Mattilsynet har vist «manglende kunnskap, rutinesvikt, brudd på forvaltningsmessige regler og prinsipper, samt vedtak og pålegg uten nødvendig hjemmel i lov.»

Foranledningen for brevet er en uavhengig gransking av Mattilsynet som Stortinget har vedtatt, skriver Stavanger Aftenblad.

Til avisen sier advokatfirmaet at innholdet i brevet er basert på henvendelser fra «flere frustrerte bønder», samt gjennomgang av saker.

– Bønder har levd i frykt for uanmeldte tilsyn og har ikke turt å reise hjemmefra. Skrekken har vært å få et urettmessig avviklingsvedtak i fanget uten å kunne forsvare seg. Det har også vært en følelse av å bli straffet med flere tilsyn dersom man benytter seg av klageadgangen, tar til motmæle eller snakker for høyt, sier advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen, som har skrevet brevet.

Fungerende administrerende direktør Marie Louise Wiborg i Mattilsynet sier til avisen at de tar historiene på alvor.

– Før Stortinget vedtok gransking av Mattilsynet, hadde vi derfor allerede startet arbeidet med bestilling av en ekstern gransking som skulle blant annet se på hvordan Mattilsynet utfører og følger opp tilsyn, sier Wiborg.©NTB