Å slå gresset tidlig kan gi mindre metanutslipp fra kyrne

Det skriver meierisamvirket Tine i en pressemelding.

Forskningsprosjektet er ledet av forsker Ingjerd Dønnem fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Klimarådgiver i Tine og doktorgradsstudent ved NMBU, Kim Viggo Weiby, er også en del av prosjektet, og deler noen av de foreløpige funnene i prosjektet.

– Gresset har forskjellig fiber- og næringsinnhold gjennom vekstsesongen. En av hypotesene som skal testes er tidligere slåttetidspunkt når fiberinnholdet i gresset er lavere gir reduserte metangassutslipp hos drøvtyggere. Man ønsker også å teste ut effekten av ulike gressarter og kløver på metangassutslippet, sier Weiby.

Et tidligere forsøk har redusert metanutslippene med 20 prosent ved hjelp av tidligere slått.

Prosjektet har pågått siden 2019, og har samarbeidspartnere fra Sverige, Danmark og Canada. De skal holde på fram til 2023.

– Vi er glad for at vi kan bidra med et prosjekt som har stor verdi for næringa og beslutningstakere innen klimapolitikken, sier forsker Dønnem ved NMBU.