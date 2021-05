9 av 10 gårdsbruk i Sør-Sverige har forsvunnet på 25 år

Det er velkjent at det blir stadig færre bønder i Sverige. Men forskning ved Sveriges Lantbruksuniversitet viser at endringen i svensk landbruk går raskere enn det myndighetene tidligere har trodd, skriver SVT.

Årsaken er at en landbrukseiendom i statistikken ikke er det samme som et jordbruk i virkeligheten.

– Dette er skjult kunnskap, som ikke er synlig for øyet. Gårdene ligger der de lå, men det er ofte noen andre enn grunneieren som forvalter jorda, sier Anders Wästfelt, som forsker på landbrukshistorie ved Sveriges Lantbruksuniversitet, til den svenske allmennkringkasteren.

Annonse

Ifølge Wästfelt har så mange som 9 av 10 gårdsbruk på flatbygdene («slättbygdene») i Sør-Sverige, forsvunnet de siste 25 årene.

Tall fra Jordbruksverket i Sverige viser at antallet gårder i denne perioden har gått ned fra 100.000 til 67.000, men nedgangen er altså i virkeligheten mye større.

Camilla Eriksson ved Sveriges Lantbruksuniversitet har gjennomført dybdeintervjuer med bønder, for å finne ut hva de gjør for å overleve i den globale konkurransen.

Ifølge henne «spiser bønder hverandre».

– De jeg snakket med ville gjerne at nabobøndene skulle overleve. Samtidig er det i dag en forutsetning for å overleve å kunne leie mer jord. Bøndene er klar over at de selv ikke hadde overlevd hvis de ikke kunne blitt større, forklarer Eriksson til SVT.