7,8 millionar til genressurstiltak

For å tilpasse matproduksjonen til nye behov og sikre biologisk mangfald er det avgjerande å ta vare på genetiske ressursar for mat og landbruk. Dei genetiske ressursane kan spele ei viktig rolle i å tilpasse landbruket til klimaendringane.

Direktoratet har løyvd pengar til blant anna driftsstøtte til genbanken for verpehøns og bevaringsbesetningar av smålensgås, norsk kvit gås og grå trøndersau. Tilskot er også tildelt fleire klonarkiv for bevaringsverdige planter og drift og aktivitetar hos avls- og raselag for storfe, sau og geit.

Det er også gitt tilskot til ein del prosjekt, blant anna forsking om immunkomponentar i mjølk frå bevaringsverdige norske storferasar, utval av norske skogtre til grøntanlegg og uttesting og bruk av historiske nordnorske kornsortar.