70 bønder i svensk bondeorganisasjon har brutt dyrevelferdsloven: – Ikke akseptabelt

En granskning gjennomført av TV-programmet Uppdrag granskning kan avdekke at totalt 70 valgte representanter i den svenske bondeorganisasjonen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har brutt dyrevelferdsloven, skriver SVT.

Noen av dem er dømt for dyremishandling, og flere av dem har også fått forbud mot hold av dyr.

– Det er selvfølgelig ikke akseptabelt, sier leder i LRF, Palle Borgström, til den svenske TV-kanalen.

17 har dyreforbud

Av de 70 folkevalgte bøndene har 17 personer behandlet dyrene sine så dårlig at de nå har fått forbud fra fylkesnemnda om å eie dyr.

Det var for et halvt år siden av Uppdrag granskning kunne fortelle at det var tilfeller av bønder som har fått pålegg eller har blitt dømt i retten.

– Vi skal nå begynne å jobbe med et verdisett og ha en intern diskusjon om hvordan vi sørger for at de som blir valgt og representerer Sveriges bønder også er et forbilde når det gjelder god dyrevelferd, sa leder i LRF, Palle Borgström, den gang.

Gjennomgangen viser altså nå at det er snakk om 17 bønder, skrivert SVT tirsdag morgen.

Borgström sier det er en stor skam for dem som ikke klarer å ta vare på dyrene sine.

– Du kan ikke snakke om det, selv om du er dømt, til venner og naboer og andre.

En halv prosent

Bondeorganisasjonen i Sverige har 138.000 medlemmer, og av dem sitter 12.000 personer i styre og stell.

15 av de 70 representantene som har brutt dyrevelferdsloven er ledere eller nestledere i LRFs lokallag. De 70 utgjør totalt en halv prosent av alle folkevalgte.

– Jeg tror at hvis du blir dømt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, så lever du ikke opp til den tilliten. Det er noen av disse sakene der man ikke er dømt, men man har fått pålegg fra fylkesnemnda. Da tror jeg at før vi tar en slik avgjørelse, må vi få et større bilde av dyreholdet på gården enn bare denne enkeltsaken, sier Borgström til den svenske allmekringkasteren.