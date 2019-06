58 bærplukkere utvist fra Sverige

En jordbærprodusent fra Landskrona og en utenfor Kalmar i Sverige er mistenkt for brudd på utlendingsloven etter at politiet gjennomførte besøk på de to gårdene mandag denne uka.

Det melder nettstedet Atl.nu.

Pressetalsperson for svensk politi region sør, Ewa-Gun Westford, sier til nettstedet at det var en rekke personer som ikke hadde rett til å jobbe i Sverige på de to gårdene.

Det skal dreie seg om til sammen 58 personer, de fleste fra Ukraina. Ifølge svensk politi skulle disse personene jobbe som sesongarbeidere på de to gårdene.

Annonse

Flere av personene ble ifølge Atl.nu sendt ut av Sverige med ferge til Polen mandag.

Politiet har nå tatt ut to anmeldelser om brudd på utlendingsloven og bøndene risikerer bøter og straffeavgift.

Nettstedet skriver at to tilfellene beskrives som toppen av et isfjell når det gjelder å ansette ikke-kvalifisert arbeidskraft fra utlandet.

– Man må passe på å kontrollere at de man ansette har rett til å bli og jobbe i Sverige. Du trenger ikke å ha til hensikt å begå lovbrudd, men arbeidstillatelsene må være klare før de kommer hit, sier Ewa-Gun Westford.

Westford ønsker ikke å kommentere hvorfor de besøkte akkurat disse to gårdene overfor nettstedet.