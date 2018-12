55 parter i jordskifteretten i sak om beiterett

Det skriver Arbeidets Rett. Et område som heter Gammeldalen i Tynset er det knyttet en god del uenigheter til. Det er blant annet uenighet om hvor mange dyr som skal beite, hvordan beiteretten skal forvaltes og hvor lang beitesesongen skal være.

Beitesaken omfatter et område på 53.000 dekar øst i Tynset i Østerdalen. Enkelte parter ønsket også en jaktsak opp for jordskifteretten, men dette ble avslått av dommerne. Denne beitesaken har tidligere vært oppe for jordskifteretten tre ganger, ifølge Arbeidets Rett.

Erling Birger Semmingsen, som er leder i Tynset Øst beitelag mente det var en balansert bruk av beite, jakt og skog i området.

– Det er den gamle tankegangen med å forvalte området, sa han ifølge avisa.

Semmingsen har i sommer vært hardt rammet av ulveangrep. I oktober fortalte Semmingsen sammen med kona Mette Sand Semmingsen om at beitelaget hadde mistet over 450 sauer i ulveangrep i år.

En annen part i saken Håken Telgardsenget mente det var viktig at området ble beitet selv om mange kan velge å ikke ta dyrene sine dit på grunn av frykt for ulveangrep.

– Det skal ikke være overbeite, og det skal ikke være underbeite, sa Telgardsenget ifølge avisa.