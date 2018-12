52 millionar til forsking på kulturminne og naturforvaltning

Pengane kjem frå forskingsprogrammet Miljøforsk til Forskingsrådet.

– Prosjekta dreier seg om kulturminne, kulturmiljø og korleis ein kan få forvalta økosystema på best mogleg måte, seier spesialrådgjevar Eli Ragna Tærum i Forskingsrådet til Nynorsk pressekontor.

Ho seier Forskingsrådet no er i ein forhandlingsfase med prosjekta og at dei ikkje kan seia meir om kvart enkelt prosjekt før det er skrive kontrakt i slutten av januar.

Annonse

Tærum seier likevel at fleire av prosjekta er tverrfaglege og tek for seg både kulturminne, naturressursar og forvaltning av økosystema. Ho seier også at kysten er godt representert. Det same er nordområda.

Til saman kom det inn 34 søknader med ein samla sum på 300 millionar kroner.

– Det er gledeleg at vi i år har lykkast å mobilisera til breie, tverrfaglege søknader som svarar på viktige samfunnsutfordringar, samtidig som dei held svært høg kvalitet, seier programstyreleiar Tora Aasland.

Miljøforsk er eit forskingsprogram som skal gje auka kunnskap om sentrale miljøutfordringar. Programmet skal også gje forvaltninga, næringslivet og samfunnet elles eit betre grunnlag til å vedta avgjerder for ei grøn omstilling.