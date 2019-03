50 dyrevernsaktivister brøt seg inn i grisehus

Politiet er i gang med etterforskning etter at mer enn 50 dyrevernsaktivister brøt seg inn i en bygning med griser og holdt en sittende protest.

Hendelsen skjedde lørdag, skriver Farmers Weekly. Opp til 100 demonstranter var til stede i demonstrasjonen ved svinebedriften i Lincolnshire i England. Flere sto utenfor med plakater, mens noen tok det hakket lenger og gikk inn i et av byggene hvor grisene oppholdt seg.

Dømt for mishandling av griser

Demonstrasjonen skal ha pågått i over åtte timer, og skulle sette søkelys på forholdene i griseproduksjonen i området.

Mange tvitret underveis i demonstrasjonen. En av demonstrantene skrev:

"Aktivister kom nettopp til en grisefarm og fant dette; griser i binger som ikke kan snu seg, en grisunge som dør langsomt og smertefullt på gulvet – og alt er lovlig."

Ble tråkket i hjel

Grisebonden på gården hvor demonstrasjonen foregikk, forteller at to grisunger døde, mens to måtte ha behandling. Dette skal ha skjedd fordi purkene ble urolige da demonstrantene kom inn i bygget, og dermed tråkket på ungene.

– Det er bare latterlig. De kaller seg dyrerettighetsaktivister, og det er de som har forårsaket dødsfallene her i dag. Det er vilt, sier bonde Sylvia Hook til avisen Lincolnshire Echo.

En av aktivistene fra Meat Victims UK mener påstanden om at de sørget for dødsfallet er grunnløs, skriver Farmer Weekly.

En av aktivistene skriver på Twitter:

"Det er motbydelig å skylde på aktivister for grisunger som hadde vært døde i flere timer."

Han hevder grisene døde som følge av sykdom.

Mishandlet griser

Tre menn fra området ble nylig dømt til betinget fengsel og samfunnstjeneste for mishandling av griser. En video av disse mennene ble publisert i januar, og viser at grisene blir sparket og stukket med høygafler.

Det var dyrevernsorganisasjonen Animal Equality som stod bak filmingen. De skriver i en mail til Nationen at de er skuffet over at mennene ikke fikk strengere straff.

– Vi er ekstremt skuffet over at disse grisearbeiderne ikke umiddelbart er blitt fengslet for motbydelige angrep på sårbare dyr. Straffen de fikk er helt utilstrekkelig.

Skaper utfordringer i Sverige

Dyrevernsaktivister har i den siste tiden skapt problemer i Sverige. Flere bønder har opplevd trusler og trakassering fra aktivister. I løpet av tre år ble bønder i Gøteborgsområdet utsatt for over 200 tilfeller av drapstrusler og terrorisering.

Mens det tidligere var pelsdyrbønder som ble truet, er det i dag også melkebønder, hesteeiere, sauebønder og eggprodusenter.

Bøndene opplever alt fra innbrudd til telefonterror og tyveri.

Så langt har ikke norske bønder opplevd lignende.

– Utviklingstrekkene som vi ser i svensk presse rundt mer aktivistiske tilnærminger ser vi ikke at er der i Norge. Det er viktig at alle interessenter får være med i diskusjonen rundt temaet matproduksjon, og bøndene er tjent med å ha befolkningen med på laget, har leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag tidligere fortalt Nationen.