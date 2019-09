50 dekar matjord går tapt – skal bygge bilbutikker

Det skriver NRK søndag.

På grunn av utbygging av Bybanen i Bergen, må næringslivaktørene flytte en bilpark vekk fra Fyllingen. De har nå fått lov til å bygge i nærheten av Flesland i Bergen. Styreleder og utbygger Per Arne Hanakam i Liland Properties AS bekrefter dette overfor statskanalen.

– Tidspresset gjør at vi er nødt til å flytte aktører som blir rammet av transformasjonen og Bybanens ferd over Mindemyren, sier Hanakam.

Hanakam sier til NRK at det har vært og tatt prøver av jorda som viser at de områdene som blir tatt skal være lite egnet til dyrking. Det har tillegg gjort avtaler om at deler av områdene skal bevares til landbruk.

– Området vil brukes til den næringsutviklingen som byen trenger. Vi har også lagt ned mye ressurser i å lage en så fremtidsrettet park som mulig, sier Hanakam.

Bystyrerepresentant Øystein Bønes i Miljøpartiet De Grønne er derimot skeptisk til planene.

– Vi har gjort alt vi kan for å forhindre dette, men deler av området er allerede åpnet for utbygging i kommunedelplanen. Derfor er det veldig usikkert om dette kan la seg reversere, sier Bønes til NRK.

– Det er lite landbruksjord igjen, og hele Bergensdalen har stadig blitt nedbygd. Det er positivt med nye arbeidsplasser, men det er ikke det denne bydelen trenger, sier Bønes.