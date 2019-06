Pelsbønder kjemper for levebrødet til siste slutt

Torsdag behandler Stortinget avvikling av pelsdyrnæringa og kompensasjonsordning.

– Nådestøt

Monica Friheim fra Stjørdal er blant pelsdyroppdretterne som hadde tatt turen til Oslo for å prøve og påvirke stortingsflertallet til å snu i 12. time. Rundt 40 oppdrettere deltar på markeringen, ifølge Pelsdyralslaget.

– I dag får vi et nådestøt, rett og slett. Jeg har prøvd å forberede meg så godt jeg kan. Men jeg frykter for reaksjonene etter at dette faktisk har skjedd. Jeg er redd for at det blir en enorm tomhet, sier Friheim til Nationen.

– Har du regnet på konsekvensene av et vedtak?

– Nei, det har jeg ikke gjort enda, sier Friheim.

– Flere hadde forventninger til at KrF skulle klare å snu forslaget om et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, under forhandlingene i Granavolden-plattformen. Det klarte de ikke. Hvilket ansvar har politikerne nå for dere?

– De har et enormt ansvar. For det første er det det økonomiske aspektet ved det. Det andre er det politiske spillet. De har valgt å ta styring over privatmanns økonomi. Det er et utrolig skittent maktspill som det overhodet kan bli, sier Friheim.

– Det er motbydelig at jeg skal betale for en regjering som sitter med makta som jeg slettes ikke er enig med, sier Friheim.

Annonse

Fikk skolefri

12 år gamle Ingeborg Dolve har fått fri fra skolen for å følge stortingsbehandlingen i dag.

Familien driver revefarm i Tørvikbygd i Hardanger.

– Og det har vi gjort i 33 år, sier hun til Nationen.

Dolve fikk stor oppmerksomhet etter at hun skrev brev til statsminister Erna Solberg med bønn om at pelsdyrnæringa ikke legges ned. Tirsdag stilte hun landbruksminister Olaug Bollestad til veggs.

– Vi går der på farmen hver dag og opplever at dyra har det bra, så vi føler oss veldig tråkket på, sier mor Sigrid Karin Dolve.

De vet ikke helt hvor mye de kan komme til å tape hvis foreslått kompensasjonsordning går gjennom, men det blir mye. Den bokførte verdi er veldig lav, ifølge moren.

På spørsmål om hva som kunne vært en erstatningsnæring, svarer Ingeborg kontant:

– Jordbær!

– Det har vi drevet med tidligere, men det er ikke bare enkelt i dag det heller, sier mor.

– Det er dumt at vi må slutte, seier Ingeborg.

De skal være til stede i stortingssalen og følge debatten.