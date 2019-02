2018: Tungt år for fôrproduksjon – godt år for poteter

Produksjonen av grønnfôr, silovekster og høy har ikke vært så dårligere på minst ti år. Totalt ble det produsert 116 .000 tonn grønnfôr- og silovekster i fjor, noe som er 100.000 tonn mindre enn toppåret 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

For høy var fjorårets produksjon på drøye to millioner tonn, en million mindre enn i 2015, som var toppåret for høyproduksjon.

Man ser også at antallet kilo produsert per dekar går kraftig ned fra tidligere år.

Poteten fikk derimot et år helt på det jevne. Det ble produsert 326.000 tonn poteter i fjor, 11.000 tonn mer enn året før.