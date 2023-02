20 prosent nedgang på ti år – i fjor valgte likevel flere å legge om til økologisk

Nationen har skrevet flere artikler at til tross for at både politikere og bønder har heiet på økt produksjon av økologisk mat, så har utviklingen gått i motsatt retning.

Arealet som går til økologisk produksjon har falt med 20 prosent på et tiår. Norge har langt lavere andel enn våre nordiske naboer og snittet i EU.

Fra 2010 til 2021 gikk arealet ned fra 574.000 dekar til 451.000 dekar.

Vendepunkt?

Denne uka kom derimot ferske tall for 2022. Den viser at trenden kan være i ferd med å snu. SSB registrerer i hvert fall en økning på godkjent økologisk areal og arealer under omlegging til økologisk. Det er særlig den siste kategorien som har en vekst.

Den økologiske matproduksjonen endte på 460.000 dekar i fjor. Det utgjør en økning på 9000 dekar eller to prosent.

Debio, som driver merking og godkjenning av økologiske produkter, sier seg fornøyd med utviklingen.

– Samtidig gjør én svale ingen sommer. Året må ses i sammenheng med tidligere år, og vi har i lang tid ligget etter våre naboland og EU generelt», sier daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus.

Krever mer av stat og marked

Antallet økologiske virksomheter økte også med 0,87 prosent. 118 startet opp som økologisk, 101 avsluttet økologisk produksjon.

– Ved utmelding oppgir virksomheten en begrunnelse for dette. Opphør av gårdsdrifta, utfordringer knyttet til omsetning av varer som økologiske og tilskuddsordninger som ikke oppleves å kompensere for merarbeidet, er tre av forklaringene virksomheter oppgir år etter år, forklarer Bernhus.

Han understreker at produsentene er avhengig av at staten og markedet også stiller opp.