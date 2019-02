19-åring kjøpte gård til 10 millioner

19-åringen kjøpe gården i desember og er nå i gang med driften på Følling i Steinkjer. Han er selv oppvokst på gård med kyr og sau, men ønsket å drive med svineproduksjon.

– Faren min hjelper til, i tillegg driver onkelen min med griser, så jeg spør han hvis jeg skal ha råd til noe. Jeg har egentlig ikke stålkontroll på gris, så onkelen min har lært meg veldig mye. Jeg føler jeg har lært veldig mye i den tiden jeg har drevet nå, sier han.

Det var Steinkjer Avisa som først skrev om saken.

Ulvin ønsker ikke å gå inn på hvordan han har finansiert kjøpet av gården.

Gikk ut av videregående i fjor

I fjor vår gikk Ulvin ut av Øya videregående skole, og han bestemte seg raskt for at han like gjerne kunne sette i gang med drift med en gang.

– Jeg tenkte mye mens jeg gikk på skolen at hvis jeg først skulle kjøpe noe måtte det være en gård med stort ressursgrunnlag. Da har man mindre begrensninger.

Til slutt kjøpe han gården som har driftsbygning, 363 mål dyrket jord og 590 mål skog. Det fulgte med 700 avls- og slaktegriser, og det er disse han har hatt oppmerksomheten rettet mot de to første månedene med drift.

– Det er hovedsakelig husdyr jeg er interessert i, og jeg har sagt til meg selv at jeg vil ha 110 prosent kontroll i fjøset før jeg gjør noe annet.

Blant de yngste som har kjøpt så stort bruk

Avdelingsleder Lasse Sørli i Koppang landbruksmegling, som solgte gården, forteller at Ulvin er en av de aller yngste som har kjøpt en så stor gård som han vet om.

– Det er spennende, og jeg har et positivt inntrykk av Ulvin. Gården har ligget ute ei stund, men når det er snakk om gårder som er i full drift så regner vi med at et salg tar mellom seks og tolv måneder. Det er mye som skal på plass før et salg kan gjennomføres, sier Sørli til Trønder-Avisa.

Selv er Ulvin spent på om det kommer til å gå bra.

– Det blir spennende å se om jeg får det til og hvor godt det går. Jeg gleder meg også til våronna. Å se resultatene blir artig. Jeg syns alle utfordringene har vært artige, og jeg er glad i å bli litt presset. Jeg trives godt med de utfordringene jeg har fått.

I første omgang blir det som nevnt oppmerksomheten rettet mot gris og korn. Han forteller allikevel at det kan bli aktuelt med en utvidelse av driften.

– Jeg får se hva jeg finner på etter hvert og hvor mye ressurser jeg har. Det kan hende det blir mer etter hvert, men i første omgang blir det gris og korn.