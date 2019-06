1460 islandske rundballar igjen på Vestnes

– Målet var at alle skulle vere selde til ca. 1 juni, seier Rune Lostuen, produktsjef drøv i Felleskjøpet Agri.

For ein månad sidan låg det att rundt 6000 rundballar på lager, og då vart prisen sett ned.

Samarbeidsprosjekt

Rundballane vart importert frå Island i eit samarbeidsprosjekt med Tine og Nortura, for å hjelpe på fôrkrisa etter tørkesommaren i fjor.

Til Vestnes i Møre og Romsdal kom dei med båt, og herifrå har dei stort sett blitt transportert med bil.

– Dei er flytta på fleire gongar, og det er viktig at dei no blir brukte. Ingen har interesse av at dei blir liggande over sommaren, seier Lostuen.

Det har også blitt køyrt ein del vogntog til nordre del av Nordland og sør i Troms denne våren.

– Dei hadde også ein vanskeleg fôrsituasjon i fjor, men vart nok ikkje høyrt på same måte som dei tørkeråka bøndene i sør, seier Lostuen.

Beiteslepp

Han trur veldig mange no er i ferd med å "kome rundt" når det gjeld fôr.

– Frå Nordland og sørover kan mange sleppe dyr på beite. Mange har vore flinke til å nytte tidlegbeite. Det er viktig også for kvaliteten på beitet utover i sesongen.

Lostuen fortel at graset ikkje bør vere høgare enn 10–15 centimeter når storfe blir sleppt på beite. Tidleg beiting vil gi betre busking, altså føre til at det kjem fleire strå frå det eine strået utover i sesongen. Ein kan sleppe på nokre dyr i starten og auke beitepresset i takt med gjenveksten, seier Lostuen

Dugnadsprosjekt mellom Felleskjøpet, Tine og Nortura vart sett i verk for å skaffe grovfôr til tørkeramma bønder.

– Vi selde til sjølvkost, seier Lostuen.

Han fortel at det at dei valde å kjøpe rundballar frå akkurat Island handla om helsestatus og smittefare.

– Det var viktig for oss å hente fôret frå eit område som har like bra helsestatus som Noreg. Det var veldig, veldig viktig.

– Relativt bra treff

Det har teke tid å få seld rundballane, men Lostuen seier han synest det er vanskeleg å seie at dei feilvurderte vanskane i fôrsituasjonen.

– Situasjonen hadde vore langt meir alvorleg viss vi ikkje hadde kunna hjelpe dei som har etterspurt fôr, og som no har kunna halde full produksjon, og sjølv om vi no har att 4–5 prosent av det vi bestilte, vil eg seie at det var eit relativt bra treff, seier Lostuen.

Han viser til at mange har kjøpt og brukt mykje halm i vinter, og at det, saman med auka kraftfôrmengd, har gjort at bøndene har kunna la produksjonen gå nærast som normalt gjennom vinteren.

– Vi må også hugse på at bestillinga av fôret frå Island vart gjort før september-slåtten i Noreg var teken. September-slåtten gav jamt over betre avlingar enn det låg an til i august, då vi måtte ta avgjerda om import av ei så stort mengd rundballar, seier Lostuen.