13.200 kalkuner avlivet etter funn av salmonella

I august slo Veterinærinstituttet fast at kalkuner på gården til Hanne Guåker i Ringsaker i Hedmark var smittet av salmonella. Det melder Ringsaker Blad.

Det var Mattilsynets prøver som viste at kalkunene var smittet, og de påla sanering i to av fem av bondens kalkunhus.

– Dyra hadde en smitte, var smittebærere, men de var ikke syke, sier Guåker til avisa.

Fakta Salmonella Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe og gris, og som kan gi sykdom hos mennesker. De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Bakterien smitter vanligvis gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr. Det er lite salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. De fleste nordmenn som blir syke av salmonella, blir smittet på reise i utlandet. Salmonellasmitte i Norge skyldes stort sett importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra småfugl og pinnsvin. Kilde: Mattilsynet

Fant sannsynlig smittekilde

Ved normal drift er det 19.000 kalkuner på de to gårdene til bonden. Årlig leverer hun 40.000 dyr til slakt.

Annonse

– Det er veldig leit når sånne ting skjer, men Mattilsynet har sitt regelverk som de er forpliktet til å følge. Og som Mattilsynets vedtak viser har jeg gjort det jeg kunne, altså det er ikke noe jeg kunne gjort annerledes for å hindre smitten. Det skal også sies at Mattilsynet har vært veldig profesjonelle og ikke minst medmenneskelige i denne hendelsen, sier Guåker.

Mattilsynet konkluderer med at det er kraftfôr fra Felleskjøpet som mest sannsynlig er smittekilden. Bakterien Salmonella Agona er påvist fra en lukket fôrkasse.

Felleskjøpet har selv testet fôret og ikke funnet bakteriene, opplyser Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet.

– Viktigst at dyrene er friske

Mattilsynet har friskmeldt kalkunhusene etter en periode med sanering, og Guåker har nå vanlig drift på gårdene.

– Jeg pratet med noen kolleger når dette skjedde, og de sa at man må regne med alvorlig sykdom på garden en gang hvert tjuende år. Nå er det faktisk 20 år siden vi hadde en alvorlig sykdomshendelse på avlsdyrene våre. Sånn sett har vi vært heldige, det viktigste for meg er at dyra mine er friske, sier Guåker til Ringsaker Blad.