120.000 friske griser risikerer å bli nødslaktet i Storbritannia

Svinebønder i Storbritannia tvinges til å slakte friske griser for å frigjøre plass og sikre god nok dyrevelferd for dyrene sine, skriver The Guardian.

Årsaken er at ikke alle husdyrene kan sendes til slakteriene, fordi det ikke finnes nok arbeidere som kan ta hånd om kjøttet som blir produsert.

Som mange andre sektorer i Storbritannia, sliter kjøttindustrien med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av Brexit og koronapandemien. Fra før av mangler landet 100.000 lastebilsjåfører.

– Voksne menn gråter

120.000 griser skal være strandet på gårder lenge etter at de egentlig skulle vært slaktet, skriver den britiske avisen.

Ifølge administrerende direktør i National Pigs Association, Zoe Davies, har rundt 600 griser hittil blitt avlivet på gårder over hele landet.

– Jeg har hatt voksne menn på telefonen som gråter bare ved tanken på å måtte drepe friske dyr. Vi må unngå avlivning på gården, sier Davies til The Guardian.

Blir til dyrefôr og biodrivstoff

Store griser vokser rundt én kilo om dagen, og risikerer å bli for store til at slakteriene kan håndtere dem.

Griser som ikke blir slaktet ved slakteriene, kan ikke godkjennes for menneskelig konsum. Mye av svinekjøttet blir derfor brukt som dyrefôr og biodrivstoff i stedet.

Slakteklare dyr som står fast på gårdene, krever fôring og annen pleie. Dette forårsaker økonomiske problemer for bøndene, ifølge The Guardian.