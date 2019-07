1,2 millioner griser døde i svinepestutbrudd i Kina

Viselandbruksminister Yu Kangzhen sier torsdag at situasjonen er «komplisert og uhyggelig». Han gir «svake ledd på grasrotnivå» skylda for å ikke ha stanset spredning av virussykdommen.

Yu sier regjeringen jobber med en vaksine og har trappet opp tiltakene for å hindre spredning.

Afrikansk svinepest fører til feber og blødninger med høy dødelighet blant tamme griser. Virus fører ikke til sykdom hos mennesker.

Det finnes ikke verken medisin eller vaksine mot svinepest, og ettersom sykdommen sprer seg må svin og villsvin avlives dersom det er misstanke om smitte.

Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Kartet under viser en oversikt over utbrudd av afrikansk svinepest de siste to årene.