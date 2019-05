100.000 kyllinger døde i brann i Sverige

Brannen startet i 16-tiden søndag ettermiddag, skriver SVT. Det hadde tatt fyr i to store bygg hvor det i det ene bygget befant seg minst 100.000 kyllinger.

Annonse

Brannvesenet klarte å begrense skadene, da det var fare for at brannen kunne spre seg over i tilstøtende bygninger hvor det også foregikk kyllingproduksjon.

– Det er to bygninger som var helt overtent. Det enere er et hønse- og kyllinghus og den andre er en fôrstall. Det var umulig å redde bygningene, så vi konsentrerte oss i stedet om å redde tilstøtende bygninger, sier Lennart Ågren i Räddningstjänsten Östra Götaland til SVT.