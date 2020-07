1 av 5 bilførere stopper ikke etter å ha kjørt på dyr

Det er Ipsos som har gjennomført undersøkelsen på vegne av forsikringsselskapet Gjendisige. Personer under 30 år er de som i minst grad vet hva de skal gjøre dersom uhellet skulle være ute.

– Bilistene oppgir ulike årsaker til at de ikke stoppet. Som at det ikke var mulig fordi det var på motorvei, tett trafikk, eller at de var usikker på hva de skulle gjøre eller fikk panikk, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.

Les også: Ulv død etter påkjørsel i Våler

Tre av ti bilførere opplyser i undersøkelsen at de har kjørt på et dyr som bilfører. Av disse oppgir en fjerdedel at de har kjørt på husdyr.

– Særlig nå om sommeren, med mange husdyr på beite, er det dessverre en del påkjørsler der bilfører ikke melder fra. Jeg tror det er for liten kunnskap om hva en skal gjøre hvis en er så uheldig å kjøre på et dyr. Mange får seg en støkk, blir redde og kjører videre, sier Eklo.

– Kan lide en smertefull død

Gjensidige opplyser at det ikke går utover bonus dersom man skulle kjøre på et dyr.

– Erstatning for dyret du kjører på er en sak mellom bonden og forsikringsselskapet, og ikke noe du må betale av egen lomme. Du mister heller ikke opptjent bonus på bilforsikringen din, sier Eklo.

Annonse

Forsikringsselskapet påpeker at det er påbudt å melde fra om påkjørsel av dyr, både om det er husdyr elle vilt.

– Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Meld fra til nærmeste gård, politiet eller viltnemnda. Har dyret løpt videre, merk stedet slik at det blir enkelt å starte søk etter det, sier Eklo.

Huskeliste

Gjensidige har utarbeidet en huskeliste for hva man skal gjøre dersom man har vært uheldig og kjørt på et dyr:

1. Stopp og observer dyret.

2. Om dyret er dødt, prøv å få det ut av veien, eller sett opp varseltrekant.

3. Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre.

4. Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemnda i kommunen eller politiet.

5. Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.