Vi må ha mindre buing i Mat-Norge

Siri Helle skriver i Nationen at utvalget og mangfoldet i dagligvarebutikker er dårlig og at skillet mellom Meny Colosseum og Joker Loppa er kosmetisk. Hun hevder også at de fleste nyhetene ikke beriker mangfoldet. Disse påstandene kan ikke stå uimotsagte. La meg forte meg å si at vi har samme fanesak: Vi heier på bredt utvalg.

Ut fra hva Helle skriver, tviler jeg faktisk på at hun har vært i Meny Colosseum, en av landets desidert flotteste butikker – stappfull av førsteklasses mat både til hverdag og fest. Dette er et flaggskip innen norsk dagligvare, en butikk med alt det Mat-Norge har å by på.

Dessverre – og her skal jeg gi Helle et poeng – har ikke alle i Norge en slik butikk i rimelig handleavstand. Det er ikke en Meny-butikk i Førde, eller i Mosjøen. Men når vi ruller ut vår netthandel, får stadig flere tilgang til Meny-sortimentet. Og får vi mange nok heiarop, åpner vi mer enn gjerne flere butikker.

Meny har 189 butikker med i gjennomsnitt 10.000–12.000 varer. De største har opp mot 20.000. Eksempelvis har Meny Bø i Telemark ca. 11.000 varer. Og vi skiller oss betydelig fra nærbutikken, langt utover det kosmetiske, for å bruke Helles uttrykk. Ikke bare fordi vi har tre-fire ganger så stort utvalg – inkludert ferskvaredisk for kjøtt, fisk og ost, varmretter og ferdige middagsløsninger, salatbar og eget bakeri – men også fordi vi har en rekke matfaglige medarbeidere.

Vi har til enhver tid 1000 personer med fagbrev som kokk, butikkslakter, konditor eller sjømathandler og ca. 100 lærlingplasser. Disse bidrar til å dele matkunnskap og spre matglede i butikkene våre.

Så til mangfold og innovasjon. Helle har rett i at mange nyheter er relanseringer, som varianter av oreokjeks, melkesjokolade og yoghurt. Likevel; det har skjedd mye med utvalget de siste ti årene. Innovasjon er sentralt for Meny, derfor tar vi årlig inn ca. 1500 nyheter – stort og smått. Og derfor samarbeider vi tett med leverandører på utvikling, både store og små.

Eksempelvis har vår satsing på lokalmat ført til mange produktinnovasjoner og tilgang på 2500 unike lokalmatprodukter – våre «matskatter» – fra 450 små produsenter.

Ta for eksempel norske delikatessepoteter fra Bjertnæs & Hoel som vi før importerte fra Frankrike, den saktevoksende Lerstang-kyllingen, norsk Angus-pølser/-burger, knekkebrød fra Sigdal eller Fanaost fra Ostegården. Norsk håndverksost er i seg selv en solskinnshistorie. Ti år tilbake fantes et par gårdsoster, nå finnes over hundre og mange i verdensklasse.

Glem heller ikke at salmalaks, salmaburger, rå pølser, sushi, ferdig fiskesuppe, ferskpressede juicer, friske urter og flere friske bær og eksotiske frukter ikke fantes i norske butikker før de kom i MENY, alle etter 2005.

De siste årene har vi dessuten fått mange nye i-farta-produkter (salat-, yoghurt- og drikkeprodukter), ferdige middagsløsninger og desserter, et bredt utvalg av fri-for-produkter og mer enn 200 vegetarprodukter. Sistnevnte handler virkelig om innovasjon, med Oumph!-produktene i spissen.

Helle har valgt overskriften «Mangfald er meir enn berre mengde». Ja, nettopp derfor jobber vi for at butikkene, som ikke øker fysisk med plass til flere varer, har en god miks – både bestselgere, tradisjonelle varer, nyheter, trendprodukter, matskatter og unike varer.

Når varer må ut for å gi plass til nye, forsøker vi å kutte i såkalte duplikatprodukter for å ivareta mangfoldet, samtidig som vi ser på trender. Ikke overraskende har middagshermetikk og langtidsholdbare kaker måttet vike. Vi ser også på lokale tall, for det som slår i Sogndal, gjør det kanskje ikke i Halden. Selv i Oslo er det lokale variasjoner.

Siri Helle; fremfor å fokusere på manglende mangfold i norsk dagligvare, bidra heller til å få flere forbrukere til å se verdien i å velge ferskvare, gode råvarer, lokalmat og fagkompetanse. Slik at supermarkeder, fiskebutikker, slaktere og spesialforretninger får økt kundegrunnlag, som igjen bidrar til økt mangfold, innovasjon og ivaretakelse av norsk matkultur.

Alle som er glad i mat bør glede seg til jul. Nå fylles matbutikkene våre opp med alt det deilige som hører jula til. Kjøpmennene står på tidlig og seint i årets travleste periode.

I løpet av noen hektiske uker skal matbutikkene forsyne norske forbrukere med det beste av det norske bønder og fiskere har å by på: Lutefisk fra Værøy, skrei fra Lofoten, rakfisk fra Valdres, ribbe fra Prima Jæren, Grøstad, Gilde eller Trondheim Slaktehus, økologisk kalkun fra Homlagarden, julepølse fra Jæren Smak, pinnekjøtt fra Gilde, Idsøe eller Finnmark Rein, julekylling fra Prior og nykvernet MENY-medisterdeig – bare for å nevne noen smakebiter.

Entusiastene i Mat-Norge fortjener å bli løftet opp og heiet på. Det vil styrke matmangfoldet.