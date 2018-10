Vi må fortsatt sikre Norge en unikt god dyrehelse

Det tette samarbeidet mellom myndighetene, husdyrnæringen og kunnskapsinstitusjonene skal ha mye av æren for at vår dyrehelse er blant verdens beste. Dette samarbeidet må vi fortsette med.

I 1887 fikk Afrika sykdommen Rinderpest da italienerne importerte storfe til Eritrea. I løpet av en periode på tre år spredde sykdommen seg til hele kontinentet. 5,2 millioner storfe døde, og det brøt ut hungersnød i store befolkningsgrupper.

Sykdommer hos husdyr skaper vanligvis ikke stort engasjementet hos folk flest. I et stadig mer urbanisert samfunn er husdyrproduksjonen et ukjent område, som de fleste tenker lite på. Det er i og for seg ikke så rart når du kan kjøpe kjøtt, melk og egg i rikelige mengder i enhver matbutikk. Eksempelet med Rinderpest viser de alvorlige konsekvenser et utbrudd av en smittsom husdyrsykdom kan få. I dag er Rinderpest utryddet i hele verden som et resultat av godt internasjonalt samarbeid, men smittsomme husdyrsykdommer er fortsatt en stor utfordring i verdens husdyrhold, og dermed også for mennesker.

Det er flere årsaker til at smittsomme husdyrsykdommer skaper problemer. Vi kan nevne tre. For det første vil produksjonen bli mindre effektiv. Kostnaden per produsert enhet vil øke og maten vil bli dyrere. Miljøavtrykket vil også bli tydeligere. For det andre er ikke syke dyr forenlig med god dyrevelferd. For det tredje vil syke dyr direkte og indirekte kunne være en trussel mot folkehelsa. Mange smittsomme husdyrsykdommer er såkalte zoonoser, sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. Dessuten vil mer sykdom ofte føre til et høyere forbruk av antibiotika, som igjen øker risikoen for antibiotikaresistente bakterier hos dyr og mennesker.

I Norge har vi en meget god husdyrhelse. Den viktigste årsaken er at myndigheter og husdyrnæringer over mange år har prioritert satsing på god helse og på sykdomsbekjempelse. Samarbeid, et godt organisert landbruk og kompetente produsenter har gjort det mulig å gjennomføre effektive tiltak andre land ikke har maktet. I tillegg har vi noen naturgitte forhold som bidrar. Vi ligger langt mot nord. Vi er en endestasjon, ikke et trafikknutepunkt. Klimaet er kjølig slik at mange smittestoff og smittespredere, for eksempel insekter, har vanskeligere for å overleve. I tillegg er norsk husdyrproduksjon basert på mange småbruk, og i store deler av landet er det lang avstand mellom husdyrgårdene.

I tillegg til gode forutsetninger, skyldes den særegent gode dyrehelsen i Norge at vi har valgt å bekjempe og utrydde mange av de smittsomme husdyrsykdommene andre land må leve med. I arbeidslivet snakker vi om den norske modellen. I det legger vi et trepartssamarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politiske styresmakter. Dette er en modell som har tjent oss godt og som mange misunner oss. I arbeidet med å bekjempe smittsomme husdyrsykdommer har vi på mange måter benyttet den samme modellen. Det har vært et tett samarbeid mellom myndighetene, husdyrnæringen og kunnskapsinstitusjonene.

Mange smittsomme husdyrsykdommer er regulert gjennom lover og forskrifter, og regelverket er det samme her i landet som i EU. Regulering av husdyrsykdommer i EU har over tid blitt strengere, i tråd med norske interesser, men som et land med svært god dyrehelse ønsker vi på noen områder å være bedre enn EUs felles standard og målsetting.

Norge er fri for en rekke sykdommer som finnes i EU-landene, både de som er regulert og de som i dag ikke er det. Mange av disse sykdommene er enten aldri påvist i Norge eller allerede bekjempet. Det er et mål for oss å ikke få disse sykdommene til landet på nytt. I tillegg har vi ambisjoner om å kontrollere, og på sikt utrydde, flere av de smittsomme sykdommene som vi fortsatt har i dag. For å få til dette, er et fortsatt tett samarbeid mellom næring, kunnskapsinstitusjoner, forvaltning og politiske myndigheter av avgjørende betydning.

Vi har mange suksesshistorier å vise til hvor den norske modellen har vært vellykket. Fra historisk tid kan vi nevne tuberkulose og brucellose. Begge disse sykdommene er zoonoser, og bekjempelsen var viktig for folkehelsen. Fra seinere år kan vi nevne tre eksempler:

• Bovine virusdiaré (BVD); en virussykdom som gir produksjonstap og kalver med kronisk sykdom. I 1993 ble BVD beregnet å gi et årlig produksjonstap på 35 millioner kroner. I Norge ble sykdommen helt utryddet i 2003.

• Paratuberkulose hos storfe, sau og geit; en bakteriesykdom som gir kronisk diaré og avmagring. Sykdommen var vidt utbredt blant norske geiter, men er nå utryddet.

• Ondartet fotråte hos sau; forårsakes av en bakterie som angriper klauvene. Sykdommen kan angripe store deler av flokken og er meget smertefull. Dyrene kan etter hvert ikke stå på beina og det er krevende og vanskelig å behandle og kontrollere sykdommen, særlig dersom dyra er på utmarksbeite. Sykdommen ble introdusert her i landet med importert sau i 2004/2005, og fra dette ble avdekket i 2008 har det vært gjennomført et nasjonalt saneringsprogram. Forekomsten av sykdommen er betraktelig redusert.

Arbeidet med å utrydde alle disse sykdommene startet med programmer næringen finansierte. Da smitten var under kontroll og nesten utryddet tok myndighetene over – helt i tråd med den norske modellen!

Den norske modellen har vært effektiv, den har sikret og forbedret den norske husdyrhelsen. Modellen bygger på tillit, høy kompetanse og godt samarbeid.

EU har vedtatt en ny lov om husdyrhelse som trer i kraft i april 2021. Det er mange forbedringer i den nye loven, men Norge må legge ambisjonene enda et hakk høyere for det norske husdyrholdet. Det er derfor viktig å utnytte det nasjonale handlingsrommet vi har, og her vil et arbeid bygget på den norske modellen være avgjørende.