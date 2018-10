Uten god mat og drikke kommer turistene ikke

Jeg reiser en del i Norge og svinger innom mange flyplasser i løpet av et år, og det henger mye reklame der. I sommer ble jeg imponertfrustert og imponertglad. På Gardermoen hadde Grandiosa kjøpt seg syv meter reklameplass og ønsket alle nordmenn velkommen hjem. På Sola ønsket Avinor velkommen til tomatfylket Rogaland. God kommunikasjon begge deler.

Men ærlig talt. Skal vi kommunisere Norge som en matdestinasjon til turister enten disse er norske eller utenlandske, må vi ønske velkommen med mer enn ferdigpizza når de ankommer Norge (men på Vigra er det helt greit selv om klippfisk har en mer egenart for fylket). For meg vant tomatene fra Rogaland hjertet - fordi 80 prosent av alle norske tomater dyrkes nettopp i Rogaland.

Regjeringen har store ambisjoner på vegne av norsk mat og drikke. Tre matdepartementer samt Kulturdepartementet har tatt eierskapet til “Matnasjonen Norge”, og et av de viktigste satsingsområdene er nettopp “Norsk mat og drikke i reiselivet”.

Vi har et felles og konkret mål: Å omsette lokalmat og -drikke for 10 milliarder kroner i 2025. Vi er halvveis fra målet. Etter en eventyrlig vekst i salg av lokalmat i dagligvare har omsetningen flatet ut. Det forteller meg at skal vi nå målet om 10 milliarder, må det satses på mange fronter - reiselivet ikke minst.

Da må vi tørre å breie oss litt, ta den plassen på Gardermoen, ta plassen på alle flyplassene faktisk. Ta frem det som er våre regionale matskatter og male dem utover, følge opp produsenter med kompetanseheving og støtte, dra reiselivsaktører og kokker inn i ysteriet, lære dem den gode historien på mange språk. Samle oss, være på, være offensive, være tøffe og stolte! Og nevnte jeg at Norge – som best i Norden - har 29 nasjonale matskatter som er juridisk beskyttet på linje med Champagne, Parmaskinke og Rouqefort. Forteller vi det? Er vi stolte av det? Fremhever vi det?

Vi må tørre å være like tøffe som Norsk Gardsost og Hanen som tenkte at norske ystere ikke bare burde delta i Oste-VM, men også arrangere det i Norge. Landbruks- og matdepartementet hev seg kjapt rundt og støttet Oste-VM. Det viser vi kan få til raske beslutningsprosesser også. Når ideen er god.

Så hva gjør vi? Hvordan skal vi få til måltidsturisme i verdensklasse i Norge? Under “Fagdagen for norsk mat og drikke”, som arrangeres nettopp under Oste-VM, skal vi svare på det. Eller mer bestemt: De som jobber med reiseliv, lokalmat og drikke skal svare på det, og gi klare og konkrete forslag til landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Hvordan tar vi verdens beste råvarer, verdens flotteste lokalmatprodusenter og noen av verdens beste kokker og skaper reiselivsprodukter som både overrasker og svarer på det turistene ønsker seg? Er det kanskje «Mission: Impossible» å få til en felles og koordinert innsats? Fra Matmerks ståsted ser jeg tre helt sentrale ting som må på plass:

1.En nasjonal koordinator. Politikk er det muliges kunst og er vi mange nok som har sterk nok vilje, får vi til å trekke samme vei, men noen må ta på ledertrøya med tydelighet og klare mål. Maten og drikken er der jo.

2.En kraftsamling for produsentenes skyld. Vi må gjøre det enklere for en liten mat- eller drikkeprodusent å finne ut hvem, hva og hvordan man kan få samarbeid, hjelp og støtte.

3.En utviklingsplan for databasen lokalmat.no, om hvordan man sprer, deler og digitaliserer kompetanse og kunnskap til lokalmatprodusenter og synliggjør dem for de profesjonelle innkjøpere. Dette er lokalmatens svar på Match.com. Med snart 300 innkjøpere, 2000 produkter og 550 produsenter er dette det digitale navet vi må satse på.

Og når jeg først er inne på «Mission: Impossible» - så var det nok få som tenkte at det var mulig å få Tom Cruise til å klatre rundt på Prekestolen. Men det gikk. Tenk så tøft det hadde vært å få han og resten av filmcrewet til å spise Mikals gravlaks mellom slagene der oppe. Eller Suldalsskinke, Jærost og Klosterlam. Som de så la ut på Instagram under #visitnorway. Klart det er «Mission: Possible»!