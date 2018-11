Tollvernet: Å rette baker for smed

Tidligere forsker Svenn Arne Lie og forsker ved Nibio Klaus Mittenzwei har i Nationen 6. november en kronikk hvor de drøfter handlingsrommet i det norske importvernet.

I kronikken drøfter de på en grei måte avveiningene mellom mest mulig volum mot høyest mulig pris på produktene. Dette er et dilemma som de ansvarlige for næringen alltid må avveie, og som nok vil vektlegges forskjellig ut fra hvilket ståsted en har.

Men det er konklusjonen deres som er feil. «Handlingsrommet for norsk jordbrukspolitikk er likevel større enn det enkelte innad i næringen vil ha oss til å tro. Det er helt legitimt at næringen selv argumenterer for å holde prisene nede, men det er ikke greit å begrunne dette med manglende handlingsrom i importvernet».

Dette konkluderer de med etter at de selv har vist at det for eksempel for indrefilet av gris ikke er fungerende tollbeskyttelse i dag. Hele deres poeng er at med overgang fra kronetoll til prosenttoll så ville en hatt et godt fungerende tollvern for dette produktet, og at lignende overgang teknisk kan gjøres for andre toll-linjer som har svakt eller manglende tollvern.

Det er riktig. De fleste toll-linjer vil ha bedre tollbeskyttelse med prosenttoll, men ikke alle (blant annet flere produkter i grøntsektoren har bedre vern med kronetoll). Det er faktisk òg riktig at Norge har anledning i WTO-sammenheng til å nytte seg av enten kronetoll eller prosenttoll. Hva er det da som er feil?

Lie og Mittenzwei skaper et inntrykk av at det er fritt fram for næringen å bruke det som gir best beskyttelse. Det er det ikke. Næringen, eller bransjen, kan ikke selv bestemme hvilken tollsats som skal gjelde. Det er det myndighetene som gjør.

Det må politiske vedtak til for å få endret fra krone- til prosenttoll. Skytset må derfor rettes mot politikerne. Derfor blir det helt feil når forfatterne sier at «enkelte innad i næringen» tar feil når de begrunner forsiktighet i prisuttak med manglende handlingsrom i importvernet. «Enkelte innad i næringen», les markedsregulatorene, er pokka nødt til å forholde seg til gjeldende tollregime, og gi sine anbefalinger ut fra det.

De som argumenterer for høyere priser og bedre importvern må begynne i rett ende.

Næringen, og da i første rekke faglaga, kan imidlertid påvirke de politiske prosessene som må til for slike endringer. Det har den også gjort. Jeg satt selv sentralt som premissgiver i arbeidet som ble gjort i forkant av endring av den såkalte «ostetollen».

Det var et tett og godt samarbeid mellom markedsregulatorene og faglaga mot politiske myndigheter som førte fram. Da fikk vi en overgang fra krone- til prosenttoll for kvitost. Alle som fulgte med den gang husker at det skapte et politisk hurlumhei uten sidestykke.

Det som imidlertid nærmest gikk «under radaren», var at vi òg fikk endret til prosenttoll for flere toll-linjer for kjøtt. Uten disse endringene ville de siste års økning i melkepris og storfekjøttpris ikke vært mulig.

Så hører nok jeg til den delen av næringen som uansett mener en skal være noe forsiktig i forhold til prisuttak. For kraftig prisuttak fører lett til fallende volum fordi forbrukerne velger andre produkt. Grensehandelen vil øke når forskjellen mellom norsk og utenlandsk pris øker. Smutthull i tollvernet vil også utnyttes i enda større grad enn det allerede blir utnyttet.

Resultat; mindre norsk produksjon. Melkesektoren er vel beste eksemplet i dag. De siste årene har en vekslet økt melkepris ut med fallende volum. Det har vi gjort i et marked hvor samlet forbruk av melkeprodukter har økt helt fram til i år, men veksten har dessverre kommet i form av import.

Vurderingen om å satse på volum eller pris er det forskjellig syn på i næringen, det skal vi respektere. Men de som argumenterer for høyere priser og bedre importvern må begynne i rett ende.

Konklusjonen er: Skal Lies og Mittenzweis vei føre fram, må en først ta den politiske kampen. Med det oppstyret det var rundt siste endring, skal en ha godt mot for å ta fatt på en ny runde. Er det realitetsorientering i forhold til hvor vanskelig dette vil være, som gjør at forfatterne lar være å peke på politiske myndigheter? Begge to kjenner godt til hvem som sitter med nøkkelen. Da blir det rart at de lar være å peke på dem.

I stedet for å peke på politikerne, peker de på «enkelte innad i næringen», les; de som sitter nærmest markedet. Det blir å rette baker for smed.