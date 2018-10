Regionmodellen som ble avvist

Mange er misfornøyde – og hva blir det til? Det blir 11 regioner, inkludert den anakronistiske region Viken og Troms-Finnmark. Hvilken modell har regjeringen lagt til grunn for regionreformen? Eller bedre; hvilken modell har regjeringen ikke lagt til grunn?

Jeg gjorde mitt i en telefonsamtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg ble oppringt derfra om saken; jeg hadde da arbeidet med europeisk regionalisering gjennom lengre tid, blant annet som leder for Nordisk Ministerråds finansierte regionalforskningsorgan NordREFO lokalisert i København.

De kjente mine publikasjoner, blant annet min bok om «Den nye regionalismen» Jeg anbefalte en desentraliserende modell uten kommunesammenslåing og med virkelig overføring av makt og oppgaver fra staten til store tunge landsdelsregioner. Den ble åpenbar stille avvist.

Hvilken modell ble retningsgivende for regjeringen? Åpenbart den danske regionaliseringsmodellen med både kommunesammenslåing, og amter som ble slått sammen til fem regioner. All forskning viser at den har vært mislykket med hensyn til folkestyre og virket sterkt sentraliserende. Men det ønsket vel vår høyreregjering.

Begrepet «region» brukes oftest om et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) og mindre enn nasjonen. En slik region vil som regel bestå av flere kommuner, men kan også være en landsdel. Mange land i Europa bruker begrepet region på en administrativ underinndeling av landet – større enn kommunen, mindre enn nasjonen.

Regionbegrepet kan altså brukes om større administrative enheter og som erstatning for fylker, provins o.l. Men begrepet brukes også om geografiske områder som fungerer sammen økonomisk og sosialt, uten at de har administrative bånd som knytter dem sammen. Slike regioner kalles ofte funksjonelle eller økonomiske regioner. Byregioner er slike funksjonelle regioner, og har et sterkt fokus i dag under nyliberalismen.

Den nye regionalismen, som har utviklet seg siden 1980-årene i Europa, bygger på tankegods som inneholder følgende: Det empiriske fakta om at «regionen» er «smeltedigelen» som staters næringsliv hviler på; og videre den normative bias at «regionen» bør settes i sentrum for et utvidet lokaldemokrati, være en overordnet desentralisert tjenesteprodusent og ha økonomiske plan- og utviklingsoppgaver.

Kommunene kan gjerne være små og mellomstore, med ansvar for å ta seg av lokal velferd og personlige nærhetstjenester. Kommunesammenslåing er unødvendig.

Frankrike har fulgt den nye regionalismens utviklingsbetingelser, og institusjonalisert en ordning med plankontrakter, som er et system der staten og befolkningstunge regioner forhandler om planinitiativ, utviklingsoppgaver og finansiering som resulterer i juridisk forpliktende plankontrakter om løsninger og tiltak.

Kontraktene hadde i sin tidligste fase på 1990-tallet en varighet på fem år, men nå har man gått over til å bruke samme varighet som programperioden til EUs Strukturfond på seks år. Alle regionene i Frankrike inngår slike plankontrakter med staten, ikke bare de deler av landet som har utviklingsproblemer og derfor er prioritert i statlig regionalpolitisk sammenheng.

Målsettingen er å skape en effektiv strategi rettet mot regional ubalanse, og særlig mot den sterke veksten i Paris-området og i noen andre større byregioner.

Organisasjonsmessig betyr regionalisering i Frankrike at kommunestrukturen består, med et antall på 33.000 kommuner.

Regionenes økonomiske bidrag til plankontraktene skaffes til veie gjennom skatter og avgifter.

Det er to mellomnivåer i Frankrike. De statlige «départements» ledet av en prefekt (fylkesmannen i Norge) er det 96 av, og de tar seg av legalitetskontroll som i Norge. Men av disse er det også blitt 13 regioner som grupperer sammen departementer og som gir folkevalgt styring gjennom direkte valg. Regionene har fått sin egen beskatningsrett. I tillegg til de 13 regionene skrives det også plankontrakter med fem franske oversjøiske områder, slik at det totale antallet er nå blitt 18.

De mange store og små kommunene består med tunge velferdsfunksjoner. De veldig små kommunene gjerne i samarbeid med hverandre for eksempel om skole og lokalt politi.

Gjennom de franske plankontraktene får staten og regionene et delt ansvar for plan- og utviklingsoppgaver som tidligere var fullt ut sentralisert statlige. Regionenes økonomiske bidrag til plankontraktene skaffes til veie gjennom skatter og avgifter. Til prosjektprogrammene trekkes også inn privat deltakelse og finansiering i offentlige-private partnerskap.

I tillegg kommer også EU-finansiering fra Interreg-programmet eller andre kilder når det er aktuelt. Et sentralt element i arbeidet med plankontraktene er forhandlingene som føres mellom staten og den enkelte folkestyrte sterke regionen.

Den nasjonalpolitiske prioriteringen av den enkelte region avspeiles i den franske stats økonomiske bidrag til plankontrakter i forhold til det regionale bidraget. For noen år tilbake utgjorde statens bidrag 39 prosent av totalen i region Ile de France, som er den klart mektigste og ressursrike regionen med hensyn til egne utviklingspotensial, men 64 prosent fra staten til Limousin, som er den svakeste regionen. Undertegnelsen av plankontrakter markeres nasjonalt.

Plankontraktene innebærer asymmetrisk regional ressursfordeling. Denne differensieringen utgjør en svært viktig del av statens utjevnings- og utbyggingspolitikk i Frankrike, under regional demokratisk ledelse.

Slik kunne det også gjøres i Norge. I Frankrike viser alle studier vellykket regionalisering.