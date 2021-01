Sist lørdag ble det annonsert flytting av Elgåulven og maken. Dette er så viktig at minister Rotevatn ofrer søndagen for å bivåne det hele. Ulven er visstnok genetisk viktig. Det brukes store ressurser på dette dyret og maken, mange er fortvilte og noen jubler.

Men hvordan vet ministeren at ulven er genetisk viktig? Er det fordi seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforsking (NINA) har sagt det? Mange godtar uten videre konklusjoner som blir presentert fra Rovdata.

Hvordan vet man egentlig om en ulv er genetisk viktig? Svaret virker innlysende. Vi i NBS har sendt en del prøver til analyse i Hamburg, og svarene vi får inneholder tabeller der alle 17 analyserte DNA-sekvenser samt kjønn står nevnt bortover mens prøvenummer er listet nedover.

Hver sekvens som er funnet i analysen angis med ett eller to tall: Ett tall hvis de arver like gener fra far og mor og to tall hvis genene er ulike. I tillegg analyseres mitokondrielt DNA, som kun følger morslinja, mer eller mindre uforandret over mange generasjoner.

Man kan studere disse tabellene til man blir blå i fjeset, og sjekke likheter og ulikheter. Tolkning er ikke så lett for oss lekfolk, men forklaringen følger med. De beskriver også nøyaktig hvor de forskjellige ulvene mest sannsynlig kommer fra med henvisning til litteratur.

Jeg har aldri sett en slik rapport som beskriver hverken genetisk viktige ulver eller andre ulver som vandrer rundt her i Skandinavia. Selv forskere og andre som har jobbet med ulv her i landet kan ikke huske å ha sett slike eller lignende rapporter fra Rovdata. Spørsmålet i tittelen er også sendt til Rovdata for en måned siden, men vi har ikke fått svar.

Burde ikke en forsker enkelt kunne sende en rapport eller to som er skrevet gjennom årenes løp om ulvenes genetikk? NINA er et offentlig institutt, finansiert av oss alle, og all forskning skal være offentlig tilgjengelig. Inkludert alle data. I tillegg skal det være metodebeskrivelse, og det skal være etterprøvbart.

Vi har lovet å rapportere fra DNA-prosjektet i NBS, og det kommer. Med tabeller og det hele og vi skal forsøke å forklare slik at det blir forståelig, men dette vil ta litt tid siden prosjektet gjennomføres på fritida. Vi trenger også å få de verifiserte prøvene sendt til Hamburg før vi kan komme med resultater.

Våre prøver hittil samles riktignok inn på samme måte som SNO samler inn prøvene, men det kan vi ikke bevise.

Annonse

Vi har prøver fra Elgå-ulven, og på spørsmål til ForGen om de kunne se om den kunne være i slekt med andre ulver vi har sendt prøver av, pekte de umiddelbart på Letjenna-paret, som lå et par linjer nedenfor i lista. Det ble ikke brukt mye tid på dette, og det kan dermed være flere dyr som er beslektet med Elgå-ulven.

I tillegg til at Elgå-ulven stammer fra den samme morslinje som mange andre ulver her i landet, så har den en del gener til felles med begge Letjenna-ulvene. Noe man også kan se i tabellene. ForGen kan ikke utelukke at de er i slekt. For å bekrefte eller avkrefte slektskap trenger vi antagelig verifiserte prøver fra staten, men slik tar veldig mye tid og ressurser for oss lekfolk.

"Elgå-ulven stammer fra samme morslinje som mange andre ulver her i landet, og har en del gener til felles med begge Letjenna-ulvene."

Vi hører stadig om vandringsrutene: Ulvene har vandret fra Finland og Russland til Skandinavia. Vel, vi har ikke en prøve som ForGen kaller for Finsk ulv! Ikke en eneste. Og vi vet at de har finske ulver i sin database.

Begrepet finsk-russisk er et lurebegrep: Ulvene her er akkurat like finsk-russiske som president Putin.

Vi har prøver som viser russerulv. Og prøver som har andre forslag til opphavsland. Men ingen som er finske, så la oss slutte å å bruke det begrepet og være ærlig i debatten.

Når vi først er inne på vandringsruter, så er det to vandringshindre mellom oss og Russland: Vi har grensegjerdene som har vært hermetisk lukket i så mange år, at den finske ulvepopulasjon lett kan skilles genetisk fra russerulven. I tillegg har to vandringsstudier vist at kun 10 prosent av de radiomerkede ulvene trekker nordover, og alle disse blir skutt når de kommer til finsk sameland. Der er det fri jakt på ulv.

Det ble med stolthet publisert at man har funnet tre «skandinaviske» ulver som har gått motsatt vei, nordover til Finland. De meldte ikke at disse faktisk ble skutt, de ankom aldri den finske valpekassa i sør-Finland.

Dødeligheten for ulv som reiser den nordlige vandringsruta er 100 prosent, og den opprinnelige fenno-skandinaviske ulven kom faktisk sørfra over isen.

Rovdata publiserer sine konklusjoner. Er det noen som har sett analyseresultater derfra? Når skal vi få sannheten om ulvene slik at vi kan begynne å føre en ærlig og åpen debatt om ulvenes opprinnelse her i landet?