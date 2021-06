Gondol-feber i Odda

Den urørte naturen i landet er under stadige angrep. Bit for bit vert naturen ofra på utviklinga sitt altar. Naturmangfoldet og artsmangfoldet minkar drastisk både i Noreg og globalt (jamfør ein rapport frå FN sitt naturpanel).

Tradisjonelt har det vore utbygging av tettstader, kommunikasjonar, hytteområde og vasskraft, som har gjort størst inngrep i naturen. I den seinare tid har utbygging av store vindkraftanlegg også medverka til at store areal totalt mister sin naturverdi.

Eit nytt stort trugsmål mot naturen i Noreg, er gondolbanefeberen og tilhøyrande masseturisme. I mange kommunar, særleg på Vestlandet og i Nord-Noreg, der ein har spektakulære fjell med godt utsyn, vurderer ein bygging av gondolbanar og som oftast med tilhøyrande cruisehamner. Dette for å skapa nye arbeidsplassar i reiselivsnæringa, utan tanke på tap av natur og kva som er berekraftig turisme. For einskilde investorar er det vel kjend at gondolbanedrift i populære turistområde kan gje svært god avkasting, og dei er derfor svært aktive med å freista kommunane med slik utbygging. Det finst i dag minst 10 gondolbanar rundt om i landet, og det er no planlagt meir enn ei dobling av dette talet. Dei planlagte gondolbanane vert ofte føreslege lagt til spektakulære natur- og fjellområde, der dei vert visuelt skjemmande og der store deler av lokalbefolkninga slett ikkje ønskjer slik utbygging.

Døme på eit slikt prosjekt er planlagt utbygging av gondolbane frå Odda sentrum til fjellet Rossnos aust for tettstaden. Odda ligg som kjent inst i Sørfjorden i Hardanger og er no ein del av den nye Ullensvang kommune. Gondolbanen skal verta banen med det lengste fritthengande spennet i Nord-Europa og føra turistane til eit fjellplatå som ligg 1400–1500 meter over havet. Ein tek sikte på at 140.000 turistar skal nytta banen kvart år, og ein ser føre seg ei utbygging av diverse fasilitetar oppe på høgfjellet som restaurant, interaktivt visingssenter, gangvegar med meir. Banen skal føra til oppblomstring av reiselivet og auke i folketalet i kommunen, bedyrar ordførar og rådmann i saksframstillingane; og dette sjølv om turismen allereie (før koronaen) viser ein kraftig auke basert på alle dei mange andre attraksjonane i Ullensvang kommune.

Men kva betyr så ei slik utbygging?

Ein angrip det høgste og mest spektakulære fjellet som omgjev tettstaden. Eit fjell som i seg sjølv er eit ikon for befolkninga og fotturistar.

Sårbar høgfjellsnatur vert nedtrakka og fjellområdet øydelagt som friluftsmål for befolkninga, som har dette fjellet som sitt fremste og mest utfordrande turmål.

Annonse

Ei dobbel kabelline skal kryssa det urørte kultur- og naturlandskapet, og i synsranda på nuten vert det master og endestasjon for gondolen. Fleire monstermaster i Hardanger

Rossnosplatået grensar til Hardanger nasjonalpark, og ligg innanfor villreinsone B i regionplan for Hardangervidda. Denne planen seier at det ikkje skal vera utbygging i slike område.

Frislepp av 140.000 turistar i området er også svært negativt sidan dette er eit jaktområde for småvilt og eit viktig jakt- og trekkområde for hjort og elg.

Ei utbygging her vil koma midt i beiteområdet for sau frå fleire gardsbruk som ligg ved foten av fjellet, med dei ulemper 140.000 turistar i sommarsesongen vil ha for beitedyra.

Sjølv om desse motførestillingane for lengst er gjort kjent for kommuneadministrasjonen og kommunepolitikarane, så veljer kommunen å gå aktivt inn som aksjonær i eit selskap som skal utarbeida eit forprosjekt for gondolbanen, inkludert ei konsekvensutgreiing (KU) av tiltaket.

Det skal brukast inntil 10 millionar kronar til forprosjektet som alt er godt i gang, og Hardangerlift skal barnet heita.

Kommunen kjem her i ei tvilsam dobbeltrolle. Kven kan tru at kommunen vil kunna utøva sin rolle som upartisk planmynde, når kommunen samstundes er investor og pådrivar for dette omdiskuterte tiltaket? Kor nøytralt vil dei då kunna vekta friluftsinteressene, jaktinteressene, landbruksinteressene og naturtapet når konsekvensutgreiinga har ferdighandsama desse tema?

Alle grunneigarane i fjellområdet er imot utbygginga, til likes med naturvernorganisasjonane og viltforvaltinga. Alle kjenner det som om saka er ferdig tenkt i kommuneadministrasjonen, og saka skal køyrast fortast mogleg igjennom, for å unngå at motstanden mot prosjektet vert for stor lokalt og nasjonalt. Vi trur det som er beskrive i denne saka kan vera eit kjent mønster i andre «gondolkommunar». Kven kan stoppa denne gondolbonanzaen før enn meir verdifull natur går tapt? Det kan då ikkje vera noko fortrinn for Noreg å ha gondolbane til fjelltoppar i kvar turistkommune? Fortrinnet vårt i framtida vil trass alt vera den urørte naturen!

Vi får setja vår lit til at overordna miljøstyresmakter stoppar denne lite bærekraftighe utviklinga.

Eit stort paradoks, er at Ullensvang kommune, samstundes med fremjing av gondolprosjektet, arbeider for at Ullensvang kommune skal verta Noregs Friluftskommune! Dette er jo eit god intensjon dersom dette medfører at det vert gjort god tilrettelegging av det allmenne friluftslivet i kommunen. Men det samsvarar dårleg med forslaget om masseturisme i eit viktig og stort friluftsområde nær kommunesenteret.