Jula er høytid også for salg av ribbe. Noen år dominerer frykt for at det blir for lite ribbe til jul. I andre år er det priskrig mellom kjedene, og ribbe selges til nesten uanstendig "gi bort"-pris.

Men, overraskende nok – i det spesielle året 2020 kan vi slappe av når det kommer til juleribba. Det blir nok ribbe til alle. Noen prisfest for forbrukere blir det likevel ikke i år.

Tvert imot blir nok 2020 først og fremst god butikk for de som selger ribba, altså dagligvarekjedene. Årsaken er kanskje en annen enn mange vil tro.

I år er det en større andel importribbe til jul. Det skyldes to ting. Først og fremst at sideflesket har gått unna til bacon og grillribbe tidligere i sesongen, og at det derfor er lite råvare igjen til å skjære juleribbe. Det er ikke overraskende, når vi vet at svenskegrensa har vært stengt helt siden i vår, og at kjøtt er blant varene vi kjøper mest av på grensa.

En mer grunnleggende årsak er stans i reguleringseksport fra 2021. Tidligere år har man produsert nok gris i Norge til å være selvforsynte med ribbe til jul, mens man har eksportert store volumer «juleskinke», for eksempel til Sverige.

Med handelshindringer både inn i Norge og inn i naboland, kan det lett koste en del å få avsetning for hele grisen. Uten eksportmuligheten blir balansen krevende, hele grisen må omsettes i Norge, og da kan vi ikke styre svineproduksjonen ut fra behovet for sideflesk alene.

Da blir det mindre norsk gris og mindre norsk ribbe enn før.

Landbruksdirektoratet satte ned tollsatsen på ribbe allerede i oktober, fra 65 til 43 kroner per kg. Nortura, som markedsregulator, anmodet pliktskyldigst om tollnedsettelse, for å sikre nok ribbe til jul, og for at prisene ikke skulle øke.

Ved midlertidig tollnedsettelse settes tollsatsen slik at pris pluss toll på utenlandsk vare skal tilsvare pris på norsk vare inn til grossister og butikker, helt i tråd med jordbruksavtalen fra i vår.

I år kommer importribba fra Tyskland, og der er det ikke mangel. Et stort overskudd av ribbe på det tyske markedet er en konsekvens av at Kina tidligere i høst stanset importen av grisekjøtt fra Tyskland, hvor det var påvist afrikansk svinepest på villsvin. Nå importerer Kina mer svinekjøtt fra land som Danmark og Finland.

Resultatet er relativt billig importribbe til Norge. Siste tall fra SSB tyder på at årets importpris er som i 2018, men lavere enn i 2019. Importvolumet har økt betydelig.

Men økt import til lav toll har ikke hindret prisøkning for forbrukerne. Til og med november i år kostet fersk ribbe i gjennomsnitt rundt 120 kroner per kg i butikken, ut fra det vi hører fra bransjehold. Gjennomsnittsprisen i fjor og forfjor var rett i overkant av 100 kroner.

Det er imidlertid stor prisvariasjon, og mange butikker tilbyr et bredt utvalg av ulike ribber. I butikkene varierer ribbeprisene fra rundt 70 til 200 kroner per kg. Det vil si at de billigste selges under gjennomsnittlig innkjøpspris på ca. 80 kroner, enten det er norsk eller import.

Å selge ribbe med tap var langt mer utbredt for noen få år siden, da ribbe ble brukt som «lokkevare» med priser ned mot 20 kroner kiloen.

Hvis disse foreløpige observasjonene om priser stemmer, også etter at fasiten for desember er klar, ser det ut til at politikken har tatt en mulig gevinst for bønder og slakterier og gitt den til dagligvarehandel og importører.

Hvorfor ville Nortura at tollen skulle settes ned fra i høst? Det er neppe grunn til å klandre markedsregulator. Det kunne tatt seg dårlig ut om markedsregulator bare skulle tjene bønder, og ikke gi prisstabilitet også når det ligger an til prisøkninger.

Men vi har nå lært at det i visse situasjoner kan oppstå prisøkninger som markedsregulator ikke råder over. Det er tydelig at det er betalingsvilje nok i markedet til å betale 10 eller 20 kroner mer per kilo ribbe i år.

Det reguleringen da kan oppnå, er å omfordele verdiene mellom ulike ledd i verdikjeden uten noe glede for forbrukeren. Hadde Nortura tatt sjansen på å anbefale uendret tollsats, ville mange trolig gitt dem skylda for dyr ribbe i 2020.

Ribbekrøniken 2020 kan bli en påminnelse om at det ikke nødvendigvis er et privilegium å få være markedsregulator i kjøttmarkedet.

Denne enkle analysen kan tyde på at det i år er marginer å hente i ribbemarkedet. Nortura Totalmarked og Landbruksdirektoratet har gitt dagligvarehandelen en julegave som de slipper å dele med bøndene og kjøttbransjen.

Jordbrukets aktører hadde kanskje en inntektsmulighet som de ikke tok.