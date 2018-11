Matnasjonen Norge – kun for eliten?

Matnasjonen Norge handler om bevissthet og stolthet rundt den norske matkulturen. Om råvarer fra øverste hylle i det nasjonale spiskammeret. Men det er sjelden den offentlige gastronomien kan tilby dette. Er Matnasjonen Norge kun for de spesielt interesserte?

2 – 3. november blir en strålende helg for alle matinteresserte. Folk vil valfarte til Bergen, der Oste-VM arrangeres. De norske forventningene er skyhøye etter fjorårets sensasjon, da Tingvollosten Kraftkar ble kåret til verdens beste. Samtidig vil Bondens Marked bugne av lokale spesialiteter av typen rakefisk, gardsoster, fenalår, kje, tørket reinsdyrhjerte og alskens delikatesser fra hele landet. Parallelt blir det små og store arrangementer rundt prosjektet Matnasjonen Norge.

Lokalmatprodusentene vil skinne. Autoriteter innen mat og drikke vil skryte av fabelaktige norske råvarer og hausse opp norske mattradisjoner, på en måte som vil få det franske kjøkkenet til å høres ut som noe simpelt rask. Den nasjonale kulinariske selvfølelsen vil få et løft. Og Landbruks- og matdepartementet kommer til å være all over the place.

Landbruks- og matdepartementet vil gode ting. I 2015 lanserte de Gylne Måltidsøyeblikk, som handlet om måltider og matglede på sykehjem. Statsråd Sylvi Listhaug oppfordret landets ordførere til å smake på maten som ble servert i kommunene, og en jury kåret Norges beste sykehjemsmat. Prosjektet ble videreført i 2016 og 2017, og var med på å legge grunnlaget for måltidsdelen av regjeringens eldrereform, Leve hele livet.

Nå skal Landbruks- og matdepartementet altså utvikle Matnasjonen Norge. Intensjonen er den beste og visjonen er upåklagelig: «I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge.» Stikkord er verdiskaping og næringsutvikling. Verdien av et sunt og mangfoldig kosthold. Tradisjoner og nye impulser.

Det høres fint ut. I januar i år tok statsråd Jon Georg Dale med seg 19 nøkkelpersoner fra matindustrien og reiselivsnæringen til mat- og landbruksmessen Internationale Grüne Woche i Berlin. I september utnevnte statsråd Bård Hoksrud alle disse til ambassadører for Matnasjonen Norge. Dette er i utgangspunktet vel og bra, men det begynner å skurre litt. For selv om dette skal favne bredt, og arbeidet har pågått i snart ett år, så handler det fremdeles mest om reiseliv, reiseliv og reiseliv.

Reiselivet er viktig. I 2017 var det 23 millioner hotellovernattinger i Norge. Det betyr rundt 63 000 personer per døgn, som alle skal ha mat. Vi skal ikke kimse av slike tall, som skaper arbeidsplasser og inntekter. Men her er noen andre tall: 281 000 barn i barnehager. 158 000 barn på SFO. 42 000 eldre på sykehjem. Hjemmeboende eldre. Pasienter på sykehus og institusjoner. Militærleirer og fengsler, uten sammenligning for øvrig. Mer enn en halv million mennesker får måltider servert i offentlig regi, hver eneste dag. Så hvor befinner alle disse menneskene seg i Matnasjonen Norge? Ordene offentlig sektor og hverdagsliv nevnes i handlingsplakaten, men det er alt.

Kost- og ernæringsforbundet og Forbrukerrådet har i tre Appetitt på livet-rapporter sett på kvaliteten på måltidene som serveres på sykehjem, i barnehager og i SFO. Rapportene viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune. Det er en direkte følge av varierende politisk vilje til å satse på de offentlige måltidene, og en følge av en manglende mat- og måltidspolitikk i kommunene.

Rett skal være rett, det skjer mye bra. Mye tyder på at maten på sykehjemmene får et løft gjennom regjeringens eldrereform. Nylig lempet Landbruks- og matdepartementet på regelverket, slik at pårørende kan levere råvarer som frukt, bær og fersk fisk til sykehjemmene. I Alta tar barnehagen Álttá Siida ungene med på slakting av reinsdyr, for å lære dem hvor maten kommer fra. Mange barnehager arrangerer «Fiskesprell», og bruker måltidene som et pedagogisk verktøy, for å lære om råvarer og mattradisjoner. Slik skapes interesse for matkulturen vår, og åpenhet og nysgjerrighet for nye smaker. Men virkeligheten er ofte en annen.

Vi kan snakke varmt og lenge om lokale produkter og sesongens råvarer. Selvsagt hadde det vært fint å kunne bruke lokale gardsprodukter på det offentlige matfatet. Men siden det er så populært å kalle en spade for en spade: Lokalmat er dyrt. Ostene som presenteres under Oste-VM finner aldri veien til barnehager, SFO eller sykehjem. Selv om det gis rom for å handle lokale produkter, blir det som regel bare teori. Stramme matbudsjetter gjør at utvalget ofte begrenser seg til First Price-produkter fra butikkhyllene nærmest gulvet.

Matnasjonen Norge er fremdeles i støpeskjeen, så jeg skal ikke være totalt urimelig. Men nå har det snart gått ett år, og det snakkes fremdeles mest om gardsturisme, lokalprodukter og reiseliv. Hvis Matnasjonen Norge skal bli noe mer enn en dekorativ accessoire som departementet kan briske seg med under den årlige utflukten til Grüne Woche, må de snart se litt større på det. For slik det ser ut nå, så minner dette mest om et litt forseggjort reiselivsprosjekt. Et prosjekt for de ressurssterke. Eliten, om man vil.

Intensjonene bak Matnasjonen Norge er gode, og jeg håper oppriktig de lykkes. Men det begynner å haste. Året 2030 virker uendelig langt unna, men det er bare tolv år til. Å skape stolthet og fellesskap tar tid. Dersom dagens barn skal gå ut i voksenlivet i 2030 med et godt og bevisst forhold til norsk matkultur, så må vi faktisk starte nå, på de arenaene der vi treffer de unge. Barnehage. Skole. SFO. Faget Mat og helse.

Nå ligger verken barnehage eller skole i Bård Hoksruds ministerportefølje. Det gjør ikke sykehjem heller, men det hindrer ikke statsråden i å arrangere seks inspirasjonskonferanser over hele landet denne høsten, for kjøkkenansatte på sykehjem. Jeg skulle gjerne sett det samme engasjementet for de yngste. Min oppfordring til Bård Hoksrud er å vise at han er matminister også for kidsa. De fortjener noen gylne måltidsøyeblikk, de også!