Hvorfor tar det så lang tid å bygge en vei?

Riksrevisjonen har undersøkt et utvalg av samferdselsprosjekter og konkludert med at kravet om omfattende utredning og krav til medvirkning hemmer muligheten for raskere planlegging. Skal vi få raskere planprosesser må vi begynne å lage planer som er mer gjennomføringsorienterte – og det er på høy tid å kreve at planleggingen blir digital.

Lange planleggingsprosesser koster samfunnet for mye og skaper unødvendige omkamper. Dette har vært et gjennomgangstema også i samferdselspolitikken i mange år. I Nasjonal transportplan (NTP) har man også hatt målsetting om å halvere planleggingstiden (NTP 2014 – 2023). Siste utgave av NTP er målet redusert til et mål om effektivisering av planprosessene og redusert planleggingstiden. Riksrevisjonens rapport viser at regjeringens mangel på ambisjoner koster samfunnet.

Riksrevisjonen fastslår at det er lite trolig at planleggingstiden for store samferdselsprosjekter vil bli vesentlig redusert med dagens virkemidler og plansystem.

De peker på fire sentrale årsaker til at det tar lang tid: Det første knyttes til innsigelsesinstituttet. Demokrati er tidkrevende. Det andre handler om at utredningsarbeidet blir for omfattende. For det tredje er prosjektets prioritering i nasjonal transportplan avgjørende og den fjerde forklaringen er at planprosessene tar tid på grunn av nye behandlingsrunder fordi interessemotsetninger ikke løses gjennom kommunens planbehandling.

Vi er ikke overrasket over Riksrevisjonens dom. Riktignok trenger noen av tiltakene som er gjennomført lengre tid før man konkluderer, men det er åpenbart at det burde vært mye mer. Det mangler politisk vilje og gjennomføringskraft, sektoren har forslag på hva som bør gjøres.

Mange av tiltakene ligger i skrivebordsskuffen i form av utredninger og rapporter på hvordan man skal få til mer effektive planprosesser. Byggenæringens Landsforening (BNL) har deltatt og tatt initiativ til flere av disse rapportene. Mange av forslagene krever ikke store lov- eller regelendringer, men vilje og evne til endring.

Det mest oppsiktsvekkende funnet i vår rapport "Bedre areal og transportplanlegging" som BNL leverte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2015 var at planer i liten grad var laget i den hensikt at noe skulle bygges. De var ikke tilstrekkelig gjennomføringsorienterte. Planene tar først og fremst sikte på å oppfylle planfaglige kriterier, som selvsagt er nødvendig, men det blir for stor innholdsmessig og tidsmessig avstand mellom planene og gjennomføringen av dem.

Annonse

Politikere og store offentlige byggherrer må være krystallklare.

Det er mulig å løse dette ved en bedre styring av prosessene og ikke minst en harmonisering av kommunal praksis. BNL foreslo en rekke forenklinger både i regelverk og praksis, som skal bidra til redusert tidsforbruk og større forutsigbarhet, men som samtidig skal sikre planer med god kvalitet. Statsråden trenger bare å åpne skuffen sin.

BNL pekte på at selve plankompetansen må opp i mange kommuner. Det trengs ca. 200 nye planleggere hvert år, men det utdannes bare litt over halvparten. Studiekapasiteten må økes og vi trenger flere undervisnings- og forskerstillinger for å møte behovet til kommunene og private utbyggere.

Det er stort behov for mer harmonisering og standardisering av planbestemmelsene og tydeligere føringer i regelverket for hva planer må inneholde og hva de kan inneholde. Klare dokumentasjonskrav og redusert bruk av fritt skjønn vi øke forutsigbarheten i planarbeidet.

En helt åpenbar løsning er å stille krav til digitalisering av planprosessene – spesielt av de store prosjektene. Økt sentralisering bidrar også til økt kompleksitet. Derfor må det settes krav til digital planlegging som vil redusere planleggingskostnadene, effektivisere de og bidra til økt kvalitet. Politikere og store offentlige byggherrer må være krystallklare.

Digitalisering av planprosessene vil gi en bedre flyt og oversikt som både vil være tidsbesparende og gjøre innsigelsesrunden mer transparent og presis. Det må settes tidsfrister for å skape et mindre rom for omkamper. For å komme i gang foreslår BNL at en av etatene får i oppdrag innenfor rammene av statsbudsjettet 2019 å plukke ut en strekning hvor digital planlegging tas i bruk. Her må også akademia inviteres med.

Et hovedpoeng i Riksrevisjonens rapport er innsigelsene. Det er godt kjent alle politiske omkamper om hvor traseer skal legges bidrar til å forlenge og komplisere planprosessene. For å løse de demokratiske utfordringene må politikk og planarbeid kobles sterkere sammen og det må settes en frist for når prosjektet skal åpnes.

Forpliktelse blir et viktig nøkkelord. Det er behov å se på tidlig medvirkning i planleggingen, og at man tør å si at innsigelsesadgangen faller bort dersom medvirkningen ikke skjer innen fastsatte frister. Innsigelser må også begrenses og bare brukes en gang. Er innsigelsen avvist på et tidligere stadium i planprosessen skal den ikke kunne fremmes igjen senere.

Dette er noen av tiltakene vi mener kan bidra til redusert planleggingstid samtidig som kvaliteten blir ivaretatt. Vi håper at rapporten fra Riksrevisjonen åpner opp for politisk vilje og evne til å se på alle de ulike forslagene med nye øyne. Vi har vel egentlig ikke råd til å la det være?