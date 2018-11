Hvordan blir Norge en matnasjon, Bård Hoksrud?

For 10 år siden, under Grüne Woche, sa den svenske matministeren at Sverige skulle bli det fremste matlandet i Europa. Vi på den norske standen flirte, for verken maten eller den svenske paviljongen sto i stil med målet.

Siden den gang har det skjedd mye i matlandet Sverige: Michelinstjerner og kokker i verdensklasse, Østersund som en av Unescos Gastronomiske byer, samt større fokus på sunn skolemat. Og ikke minst «Smaka på», som er et felles matkonsept som profilerer de ulike matregionene i Sverige.

Norge har to Europeiske beskyttede betegnelser: Fenalår fra Norge og Tørrfisk fra Lofoten. Det burde vært minst 20. Beskyttede betegnelser kan løfte fram regionenes matspesialiteter, og gi innhold til Matnasjonen Norge. Utlendingene vet at dette er produkter av høy kvalitet, og setter pris på slikt.

Kanskje er tiden moden for å bruke geografiske beskyttede betegnelser til å løfte fram regionene? De står i kø: Trøndelag, Lofoten, Rogaland, Sørlandet, Østfold og Innlandet for å nevne noen. Og helt overordnet – skal det bygges egne selvstendige regioner med egne slagord og visjoner, eller skal vi lære av svenskenes «Smaka på»?

Fisk er fisk og kjøtt er mat? Nei, aktører fra både jordbruk og havbruksnæring må jobbe sammen mot felles mål og framsnakke hverandre. Volumproduksjon og småskalaprodusenter må jobbe sammen. De små matspesialitetene oppstår mellom de store.

Mottaksplikten til Tine bidro til verdens beste ost fra Tingvoll. Garnviks Røykeri bruker lakseloins fra Salmar. Og hvem eier definisjonsmakten på hva som er lokalprodusert mat? Skal det forbeholdes de mindre produsentene? Finnes det positiv kraft i et samarbeid mellom små og store produsenter?

Det nærmer seg Grüne Woche. Da har både Lofoten og Trøndelag tradisjon for å ta med seg både sjømat og landbruksprodukter til Berlin. Av tidligere års erfaring vet vi at tyskerne er opptatt av maten skal være trygg og ren.

Norsk mat, om den produseres på land eller i sjøen, er ærlig, ren og bærekraftig. Er tiden moden for matminister Hoksrud til å strekke ut ei hand mot fiskeri og havbruk – og bidra til i større grad en felles profilering av mat fra Norge i verden?

Norsk matkultur er mer enn lokal mat til turistene.

Norsk reiseliv har med rette blitt forelsket i lokal mat. Men hoteller, restauranter og reiselivsaktører må bruke sine lokale leverandører. Økt etterspørsel betyr at flere produsenter må skalere opp for å dekke flere bestillinger fra restauranter, serveringssted, hoteller, dagligvarehandelen og matfestivaler. For ikke å snakke om hvordan etterspørselen vil påvirkes når lokal mat skal på bordet i kantina og på sykehjemmet.

Norsk matkultur er mer enn lokal mat til turistene. Det handler om å gi alle grupper i samfunnet et aktivt forhold til mat, også barn og eldre. Her må Landbruks- og matdepartementet stille krav til stat, fylker og kommuner. Maten må være synlig i signalbygg og på alle gatehjørner, som Sjømatrådet har sagt. Først da kan vi bli en ordentlig Matnasjon, ellers blir det et luftslott.

Forskning og utvikling må til for å skape Matnasjonen Norge. I en hektisk hverdag har produsenten sjelden tid til mer enn produksjon, salg og markedsføring. Problemstillingene er der, men samarbeid mellom næringsaktører og forskning må økes. Gjennom Grønn Forskning har vi bidratt til å utløse 189 millioner forskningskroner. Nå er tida er moden for å gjøre tilsvarende samarbeid nasjonalt innen jordbruk, matspesialiteter og reindrift. Vi er klare, men trenger nasjonal finansiering for å etablere den nasjonale arenaen for slik samhandling.

Norge har fantastiske råvarer og produkter, vi har kokker i verdensklasse, vi har kulturlandskap, matopplevelser og natur. Vi sitter på gull, men er beskjedne og viser det ikke frem. Dette må gjøres for å få fart i seilene til Matnasjonen Norge:

1. Matnasjonen Norge krever et internasjonalt ambisjonsnivå og samarbeid på tvers mellom departementene. Hvordan kan Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringen sammen arbeide for å løfte Matnasjonen Norge?

2. Matprodusentene er grunnlaget for Matnasjonen Norge. Og maten produseres ute i distriktene. Virkemiddelkameratene må fortsette å stimulere til økt lokal produksjon der den skjer. Her trengs det styrking av de regionale utviklingsmidlene for å stimulere til økt produksjon.

3. En matnasjon av internasjonal karakter, trenger sterke matregioner. Matnasjonen bygges først lokalt og regionalt, deretter nasjonalt. Regionale mataktører ønsker å samarbeide og dele kunnskap, men trenger nasjonal finansiering. Vi er næringsnære og kjenner produsentene, serveringsstedene og vi kobler de sammen gjennom bl.a. matfestivaler, utviklingsprosjekter og aktiviteter gjennom året.

Bård Hoksrud, vi er klare til å videreutvikle Matnasjonen Norge.

Denne kronikken er skrevet på vegne av matnettverkene i Trøndelag, Lofoten, Nord-Norge, Rogaland, Sørlandet og Østfold.