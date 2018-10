Hva er god dyrevelferd?

Dyrevernalliansen lanserte nylig et nytt dyrevernmerke som ble omtalt i media. Kort tid etter re-lanserte Nortura merkevaren Edel Gris fra Gilde. Begge merkene ble lansert med kvalitetsbegrepet ”god dyrevelferd”. Men forskjellen på kravene deres til hvordan dyrene skal leve er stor.

Der Dyrevernalliansen stiller krav om at dyrene skal ha en mest mulig naturlig vekst og tilgang til uteområder, lever edelgrisene innestengt i binger og er avlet til å vokse fort og få store ungekull. I dag er gjennomsnittet på hele 14 grisunger per kull.

De nye velferdskravene til edelgrisene innebærer at dyrene skal få litt mer plass, tildeles aktivitets-og rotemateriale to ganger daglig, og ha nok strø til at de kan ligge godt. Summert er dette kun en liten forbedring i forhold til dagens krav, som sier at grisene skal ha en bekvem og ren liggeplass med tørr strø og alltid tilgang til aktivitetsmateriale. Arealkravet til griser opp til 85 kg er videre, ifølge forskriften, 0,65 m2. Gildes krav er 0,75 m2. Det er fortsatt godt under én kvadratmeter per gris.

Grisene markedsføres også med at de har krøll på halen. Men er fravær av halebiting nok til å kunne kalle det god dyrevelferd?

Initiativet som ledelsen i Nortura har tatt for å løfte dyrevelferden til grisene, er viktig og fint. Men markedsføringen deres er ufin. Griser er skapt til å leve ute i naturen, og springe rundt og rote i jorden. Edelgrisene til Gilde lever innestengt hele livet på lite areal. Hvordan kan det kalles god dyrevelferd?

Og er det slik forbrukerne vil ha det? Skal TINE i årene som kommer få markedsføre melk og meieriprodukter med ”god dyrevelferd” når kuene fratas kalven sin kort tid etter fødselen?

Svaret til mange forbrukere vil være nei. God dyrevelferd forventes å ha en høyere etisk standard. Og det er viktig at det blir respektert og fulgt. Når uttrykket ”god dyrevelferd” både brukes om frilandsgris som lever et naturlig liv ute i det fri, og griser som lever innestengt i betongbinger, gir ordene lite mening.

Annonse

”God dyrevelferd” er et nytt begrep som allerede er på vei til å utvannes, før det er etablert.

Om forbrukere skal ha tiltro til dyrevelferdsmerker, må de både innebære høye krav til velferd for dyrene og gi et sannferdig bilde av hvordan dyrene lever. Det samme gjelder ved bruk av betegnelsen god dyrevelferd. Da kan man ikke innen husdyrnæringen bruke ordene på lavere standarder, men heller finne andre og mer beskrivende uttrykk for driftsformen man har.

Det økologiske Debio-merket har blitt betydelig utvannet etter at Landbruksdepartementet for noen tiår siden overtok merkeordningen. ”God dyrevelferd” er et nytt begrep som allerede er på vei til å utvannes, før det er etablert. Årsaken er at de fleste bønder med produksjonsdyr anser seg for å kunne bruke det, uansett driftsform. Det kan ikke fortsette om Norge vil være et foregangsland for god dyrevelferd.

Hva er god dyrevelferd? Ved å ta utgangspunkt i dyrenes naturlige liv; hvordan de er skapt til å leve, kan det formidles slik:

God dyrevelferd innebærer at dyreungene får være sammen med mødrene sine, og at dyrene får være ute i frisk luft, oppleve naturen og mosjonere, leve i mindre flokker, og spise ren, naturlig mat.

God dyrevelferd innebærer også at dyrene får følge den naturlige døgnrytmen sin, og får nok hvile og ro. I det hele, at dyrene gis et liv som er verd å leve. Dyrene må også ha en naturlig vekstkurve og få naturlige ungekull, samt ha et godt innemiljø i fjøset.

Vi trenger en formalisering av uttrykket ”God dyrevelferd”. Det hadde i den anledning vært fint om faginstanser med god kunnskap om dyrevelferd, kunne fastsatt definisjonen på god dyrevelferd for hvert enkelt dyreslag. Standarden på velferden må ta utgangspunkt i hvordan dyrene fra naturens side er skap til å leve, og settes så nært opp til den som mulig. Ut ifra det kan man videre lage dyrevelferdsmerker.

Ved å definere hva god dyrevelferd innebærer for de ulike dyreslagene, som melkekuer, sauer, griser, høner og andre, vil vi kunne opprettholde standarden på utsagnet. Men det må gjøres av dyktige fagfolk som har en genuin omsorg for dyr, og god innsikt i dyrenes natur og medfødte behov.

Disse kriteriene må videre gjøres formelle. Da vil også bønder og konserner, som Nortura og TINE, ha retningslinjer å følge i markedsføringen sin. Og forbrukere være trygge på at produkter som lanseres med ”god dyrevelferd” kommer fra gårder som innfrir kvalitetsbegrepet.