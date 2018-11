Har vi det for godt?

Etter hvert som det norske velstandsnivået stiger, og stadig flere av oss har et fjernere forhold til natur, forvaltning og matproduksjon, dukker det opp debatter og synspunkter som kan vitne om at i alle fall deler av samfunnet har sluttet å forholde seg til økonomiske realiteter. Flere diskusjoner helt i toppen av det norske samfunnet føres også på en måte som handler mer om følelser enn fakta.

La oss ta noen tall. Siden 2002 har netto kontantstrøm fra olje- og gassnæringen til Oljefondet vært ca 5000 mrd kroner. Pengene kommer hovedsakelig fra en særlig høy skattesats for petroleumsproduksjon på 78 prosent. Likevel diskuterer vi med liv og lyst hvordan vi kan endre skattesystemet for denne næringen slik at den ikke lenger «subsidieres» (!) Både retningen og størrelsen på pengestrømmen, og en generell skattesats som er 3,4 ganger høyere enn normalen bør indikere at begrepsbruken er meningsløs.

Oljedirektoratet anslår at vi har produsert om lag halvparten av tilgjengelige ressurser på norsk sokkel siden starten i 1969, det er med andre ord mye igjen. Globalt er det sterk vekst i etterspørselen etter både olje og gass – en verden med mindre fattigdom og matmangel trenger tilgang på rimelig og sikker energi.

Når vi legger inn den naturlige produksjonsreduksjonen man har i alle kjente felt vil verden trenge nesten 40 millioner fat ny olje om dagen i 2040 for å dekke etterspørselen i det mest klimaoptimistiske scenariet kalt bærekraftig utvikling. I tillegg vet vi at norsk sokkel produserer med kun 40 prosent av CO2-utslippene sammenlignet med snittet for resten av verden, langt lavere for alle andre utslipp som NOx og SO2. Likevel diskuterer vi hvordan og når vi kan fase ut norsk olje og gassproduksjon. AUF vedtok nylig at det skulle være slutt i 2035. På det tidspunktet vil Norge stå for i overkant av 1 prosent av verdens samlede produksjon.

Redusert produksjon i Norge vil sannsynligvis bli erstattet med mer forurensende produksjon andre steder i verden.

Finland har et statsbudsjett som pr innbygger er ca 39 prosent av det norske. Ikke bare kan vi åpenbart takke denne næringen for mye av norsk velstand, vi kan også si at redusert produksjon i Norge sannsynligvis vil bli erstattet med mer forurensende produksjon andre steder i verden.

Jeg er ikke kjent med at det finnes andre eksempler på land som i fullt alvor aktivt diskuterer å ta livet av sin viktigste næringsvei og inntektskilde for å nå mål som i beste fall er omdiskuterte. Paradokset blir ikke mindre av at de som er mest imot aktiviteten er de som er ivrigst på å bruke pengene den skaper. Vi burde derimot brukt mer tid på å diskutere hvordan vi kan gjøre næringen enda bedre, mer effektiv og mer miljøvennlig.

Norske skoger tar i øyeblikket opp nesten halvparten av norske CO2-utslipp etter avvirkning. Det er et resultat av at biomassen øker etter en aktiv skogpolitikk i tiårene etter krigen. Potensialet er langt høyere om vi forvalter skogen bedre; mer planting, skjøtsel, areal og hogst. Om noen år vil vi få igjen for dette i form av enda mer binding av CO2 i skogen, mer biomasse og økt produksjon som kan gi materialer, ved, arbeidsplasser og drivstoff bare for å nevne noe.

Heller ikke dette er god latin. Gran er ikke bra, planting av trær er ikke bra og vern av skog er ikke lenger et spørsmål om å ta vare på naturtyper og artsmangfold, men et spørsmål om rent arealvern. Det viktige har blitt prosentsatsen – mest mulig areal ut av produksjon. At vi gjennom ulike programmer bruker store summer på treplanting og skogreising i andre land er derimot fint.

Norge har tidligere fanget mye hval og sel. I dag er det langt mindre og mange ønsker å fase næringen helt ut. Hvert år spiser hval og sel 8,5 millioner tonn biomasse i norske farvann. Til sammenligning representerer alt norsk fiske et uttak på 2,5 millioner tonn. Vi bør fange mer hval og sel både fordi de representerer viktige og gode ressurser i seg selv, og fordi de spiser i det samme matfatet som vi gjør. Uten aktiv og bærekraftig forvaltning av alle ressurser kan det fort bli en ubalanse i økosystemene våre.

Kua har i det siste blitt et klimaproblem. Drøvtyggere produserer nemlig metan. At et dyr som lager melk og kjøtt av gras i kalde Norge endte opp der var overraskende. Spesielt med tanke på at alternativer fort er importert kjøtt med et dårligere klimaregnskap eller import av soya eller mais fra områder det tidligere sto regnskog. Også derfor bør vi ta godt vare på de drøvtyggerne vi tross alt har her.

Nå lurer jeg bare på hvordan vi skal finansiere sekstimersdagen, elbilsubsidiene og lavere barnehagepriser?