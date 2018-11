Handlingsrom for importvern

I sine innspill til vårens jordbruksforhandlinger anbefalte TINE og Nortura at staten og jordbrukets faglag måtte være forsiktige med å øke målprisene for melk og kjøtt. Dette ble grunngitt blant annet med behovet for å styrke konkurransekraften for norske råvarer, og at import med full toll allerede i dag er konkurransedyktig med dagens norske priser. Forhandlingspartene, staten og faglagene, tok hensyn til samvirkene sine innspill.

Rammen i årets jordbruksoppgjør ble i stor grad finansiert gjennom budsjettstøtte. Vi mener at den potensielle importbeskyttelsen er høyere enn det en samlet sektor synes å være enige om. Det er fortsatt mulig, teknisk sett, å øke prisene på norske råvarer innenfor dagens importvern. At næringen ønsker å holde prisene på nåværende nivå er legitimt og forståelig gitt dagens overproduksjon, men kan i mindre grad begrunnes med manglende tollbeskyttelse.

Norturas egen oversikt over importvernet illustrerer poenget. For indrefilet av storfe ligger importpris inkludert toll 237 kr/kg over norsk pris som er 302 kr/kg. Den tilsvarende prisen for indrefilet av svin ligger imidlertid 20 kr/kg under norsk pris som er 128 kr/kg. Her er norsk vare utsatt for reell importkonkurranse. Hvorfor er det forskjell mellom storfe og svin? Jo, Norge gikk over fra kronetoll til prosenttoll for storfe i 2013. Dette ga høyere beskyttelse og mulighet for norsk prisøkning. Importvernet for svin har lignende muligheter. En overgang fra kronetoll til prosenttoll ville ført til at importert vare lå 74 kr/kg over norsk pris. Dermed ville indrefilet av svin fått om lag samme beskyttelse som indrefilet av storfe har i dag.

Eksemplet viser at selve importvernet gir handlingsrom for økte priser. Det er åpenbart mange krevende avveininger som oppstår ved å benytte seg av handlingsrommet til å styrke tollvernet. Forholdet mellom mengde og prisuttak er en slik avveining. Realiteten er at handlingsrommet i tollvernet i dag ikke utnyttes fullt utfor mange produkter.

Vi skal ikke stikke under en stol at høyere norske priser vil kunne ha betydelige konsekvenser for norsk jordbruk, men også dagens prioritering av høyere volum framfor høyere produsentpriser har betydelige konsekvenser i så måte. En prioritering av høyere norske priser vil i første omgang kunne føre til at forbrukerne etterspør mindre kjøtt, både fordi prisoppgang fører til lavere konsum i seg selv, men også fordi konsumentene vil gå over til alternative produkter. Dernest kan prisøkninger uten samtidige kutt i tilskudd i første omgang føre til økt produksjon, økt overproduksjon. Senere produksjonskutt kan by på utfordringer med å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet. Økte forbrukerpriser er også forbundet med samfunnsøkonomisk velferdstap. Til sist kan det også bli utfordringer med grensen for intern støtte i WTO-avtalen. Et viktig spørsmål er også hvordan eventuelle prisøkninger lar seg gjennomføre i praksis. Alt annet likt vil høyere produsentpriser føre til økt produksjon. Prisøkninger må i så fall ledsages av reduksjoner i budsjettstøtte og andre tiltak for å unngå produksjonsinsentiver.

Samtidig er det tydelige tegn på at stadig fokus på økt volum i norsk matproduksjon ikke nødvendigvis vil være en bærekraftig vei framover. Norsk jordbruk har en betydelig og skadelig overproduksjon på viktige jordbruksvarer. Markedsbalanse er både ønskelig og nødvendig for å kunne øke produsentpriser og bedre driftsøkonomien i sektoren. Det er ikke entydig hvordan en slik politikk slår ut på selvforsyning, arealbruk og fôrimport. Forholdet mellom fôrpris og produsentpris er i denne sammenhengen trolig en viktig faktor. Bygdeforsker Jostein Vik påpeker i Nationen 5.10. med rette at klima, helse og dyrevelferd er viktige drivkrefter som kan utfordre vektleggingen av volumproduksjon i norsk jordbruk på sikt. Nedgang i etterspørsel etter rødt kjøtt som storfe og sau kan få ringvirkninger langt utover kjøttproduksjonen. Fokus på høyere pris kan i en slik situasjon bidra til å stabilisere inntekter og gjøre jordbruket mindre avhengig av budsjettstøtte.

Norsk jordbruk har mange muligheter. Ulike veivalg gir forskjellige løsninger. Ingen av løsningene nevnt over, kan fjerne problemet med målkonflikter og divergerende interesser. Handlingsrommet for norsk jordbrukspolitikk er likevel større enn det enkelte innad i næringen vil ha oss til å tro. Det er helt legitimt at næringen selv argumenterer for å holde prisene nede, men det er ikke greit å begrunne dette med manglende handlingsrom i importvernet.