Eit grønt parti seier nei til EU

“Verden trenger Europa” skreiv Hulda Holtvedt i DN den 20. juli, og argumenterte for at Grøn Ungdom og Dei Grøne bør ta eit ja-standpunkt i EU-debatten før neste stortingsval. Tre månader seinare, etter ein noko skeiv saksgong, har landsstyret enda på ei innstilling om at Grøn Ungdom skal seie ja til norsk EU-medlemskap. Fire sentralstyremedlemmar har tatt dissens på vedtaket, to av dei i leiarverv. Dissensar bør ikkje kome overraskande, då eit EU-medlemskap krev at vi går imot eigen politikk på alt frå landbruk, dyrevelferd, fiskeri og distrikt til solidaritet. Landsmøtet er altså blitt oversendt ei svært viktig sak: ei sak som avgjer om vi framleis skal kunne kalle oss grøne med rette.

EU er i dag betre enn Noreg på klimakutt. Det er ikkje fordi EU er så veldig bra, men fordi vi i Noreg har sett ei manglande politisk vilje til å kutte i utslepp. Noreg må sjølvsagt ta meir ansvar her. Men ein er nøydd å hugse at EU er ein union som legg frihandel til grunn for å binda land saman. Verken flyktningsamarbeid, klimasamarbeid eller energisamarbeid treng å ha noko med frihandel å gjere. Den siste klimameldinga vår lovar samarbeid med Europa, men manglar eigne tiltak. Sverige, som og er med i dette klimasamarbeidet, har fått til mykje betre resultat enn oss. Det handlar om politisk vilje på heimebane, ikkje om frie tollmurar.

Det er mange andre aspekt ved EU som kan diskuterast. For oss grøne som ikkje ønskjer medlemskap er det vanskeleg å ikkje nemne saker som kystfiske, produktgaranti, dyrevelferd, miljøgifter, vekst og forbruk som følge av frihandel og ikkje minst korleis det å flytte demokratiet til Brüssel er å bokstavleg talt auke avstanden mellom demokratiet og folket. Likevel er det ei sak som ruver over alt i EU-saka. Ei sak som er avgjerande for klima og miljø. For solidaritet med framtidige generasjonar og andre land. For busetnad og liv i heile landet og ikkje minst for nasjonal tryggleik. Vi snakkar om landbruk.

Det norske landbruket er held oppe av fire “berebjelkar”: marknadsbalansering, jordbruksforhandlingar, juridiske verkemiddel og importvern. Berebjelkane i det norske landbruket er verktøy som, om dei er brukt rett, gjer det mogleg å oppretthalde det jordbruket vi vil vare, og endre det vi vil gjere betre. Spreidd struktur, tilrettelegging for beite, karbonlagring i jord, næringsstoffkrinslaup, auka dyrevelferd og kortreist mat er nokre gode, grøne døme. Går Noreg inn i EU vil det vere kroken på døra for den norske landbruksmodellen. Fjernar ein tollvernet spenner ein beina under dei andre berebjelkane. Det vil gje kapitalen makta til å designe matproduksjonssystema.

Norsk landbruk i frihandel har ikkje sjans til å konkurrere på pris. Konsekvensane av å bli med i ein frihandelsunion som EU er at vi flytter enorme volum av vår matproduksjon ut av landet. Da må danske kyr og polsk matjord ta byrden av også det norsk forbruket. Vi vil miste kontroll over klima-, miljø- og dyrevelferdsbelastninga, for ikkje å snakke om antibiotikabruken, i matproduksjonen som forsyner landet. Mange tiårs framtidsretta og dyre tiltak so4tm har gjeve Noreg ein buskap med verdas beste dyrehelse kan gå i vasken. Dette fordi vi i frihandel konkurrerer på feil prinsipp: pris framfor kvalitet.

I dag har Dei Grøne, og dermed GU, ein god landbrukspolitikk. Vi er eit parti som ynskjer ein matproduksjon i solidaritet med dyra, naturen, noverande og framtidige menneske i alle verdas land. Landbruket og dei grøne næringane er ein viktig del av klimaløysinga, og må bli ei viktig næring for Noreg etter olja. Å bli med i ein handelsunion som vil medføre storstilt nedlegging av landbruket vil vere stikk i strid med vår eigen politikk.

Konsekvensane av frie tollmurar er enormt store for Noreg, og for dei globale mat- og miljøsystema vi påverkar. Difor bør vi, som eit berekrafts- og solidaritetsparti, samarbeide med andre nasjonar utan å kaste oss blindt inn i EU sin frihandel. Vi må difor seie nei til å bli medlem i den Europeiske Union.