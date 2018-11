Alle høner kan ikke være søstre

Mange har hørt om frøhvelvet på Svalbard og vet at det er viktig å sikre verdensarven av plantefrø. Den norske genbanken for høner er langt fra like kjent. Den har hønsegener i verdensklasse og er en viktig del av vår matberedskap, i likhet med frøene på Svalbard. Den har gener som kan vise seg å bli viktige for eggene vi spiser til frokost og putter i kaka.

Norske verpehøns er i nær slekt med verpehønene verden rundt. To avlsfirma dominerer verdensmarkedet i dag. Nesten alle de vel fire millionene norske høner kommer fra ett av disse firmaene og kan regnes som søstre – så nært er slektskapet mellom avlsfirmaenes høner. De er virkelig supersøstre som gir oss gode og billige egg, akkurat slik vi forbrukere vil ha det. Hva er så problemet med at disse hønene er søstre?

Foreløpig er det uproblematisk, så lenge dagens rammebetingelser gjelder. Men det kan endre seg fort. To avlsfirma med superhøner som er søstre er en sårbar situasjon.

Slike høner er som toppidrettsutøvere, de må ha topp matkvalitet om de skal prestere. De må ha det beste kornet. Hvis dette kornet i framtida må gå til menneskemat, vil supersøstrene bli underernært, og det vil gå utover både dyrevelferden og hønenes evne til å produsere mange egg til lav kostnad. Da kan disse fantastiske søstrene trenge «nytt blod» med en annen genmiks for å kunne gjøre jobben under nye forutsetninger.

Nytt blod må hentes utenfor familien som dominerer verdensmarkedet. Rundt i verden fins et utall av rasehøns, hobbyhøns og bakgårdshøner; alle med gener svært forskjellige fra supersøstrenes.

Men forskjelligheten kan bli for stor. Nytt blod med veldig forskjellige gener kan føre til at supersøstrene mister for mye av sitt særpreg som superverpere. Da kan frokosteggene våre brått bli altfor dyre. I jakten på nytt blod til supersøstrene, vil hønegener som ligner på søstrenes være mest interessante. Den norske hønegenbanken har slike gener å tilby.

Rundt tre tusen kyllinger og unghøns selges årlig til folk som vil ha høner i hagen for å få ekstra ferske frokostegg.

I Norge avlet vi på superverpere i mange tiår, men de ble utkonkurrert av dagens internasjonale supersøstre midt på 1990-tallet. De norske eggene ble dermed billigere, og produsenter, handelsstand og forbrukere var fornøyde. Overgangen til internasjonale supersøstre i norsk eggproduksjon kunne ført til at de norske superverperne ble utryddet, men så galt gikk det ikke.

Den norske hønegenbanken har siden etableringen i 1973, bevart de norske hønserasene for ettertida – i tilfelle noen kunne få bruk for dem. Hønegenbanken ligger på Hvam videregående skole i Akershus. Hver vår klekkes det her ut kyllinger som blir neste generasjon i den levende genbanken. En del av kyllingene selges til hobbyfjørfe-miljøet.

Rundt tre tusen kyllinger og unghøns selges årlig til folk som vil ha høner i hagen for å få ekstra ferske frokostegg. Mattilsynet har trukket fram hønegenbankens salg av friske dyr til hobbymiljøet som en av flere faktorer av betydning for at Norge har lavest omsetning av antibiotika til matproduserende dyr i Europa.

Genbankens strenge helseregime er den beste garantien for at smitte ikke blir med på lasset når du handler der. Du får bare det du betaler for; friske og sjukdomsfrie dyr. Ved genbanken overvåkes hønenes helsestatus kontinuerlig og det er strenge restriksjoner for besøk og inntak av nye dyr. De fleste av oss tenker kanskje ikke på at ved kjøp av levende dyr kan sjukdomssmitte følge med som usynlige blindpassasjerer.

Hønegenbanken har vært truet av nedleggelse flere ganger de siste tiårene. Hønenes mulige framtidsverdi og livdyrsalgets betydning for norsk fjærfehelse har tidvis vært krevende å få forståelse for. Uten denne forståelsen har det vært vanskelig å sikre finansiering. Dette er nå på vei til å snu.

Både staten, ved Landbruks- og matdepartementet/Nibio og næringa, ved Animalia, har vist økt engasjement for å støtte hønegenbanken økonomisk. Akershus fylkeskommune som eier Hvam videregående, har fått økt anerkjennelse for genbankens verdi og nødvendig drahjelp for å sikre videre drift av genbanken.

Framtidig matsikkerhet er den viktigste motivasjonsfaktoren for drift av genbanken. Antakelsen om at de gamle norske superverperne har unike gener, er nå i ferd med å bli dokumentert. En helt fersk studie har vist at hønene i den norske genbanken er forskjellig fra alle de 70 hønserasene fra hele verden som de ble sammenlignet med. Ikke nok med at de er forskjellige, de ser ut til å være «akkurat passe» forskjellige fra de tidligere omtalte supersøstrene.

På linje med frøhvelvet på Svalbard, er det viktig at arbeidet ved hønegenbanken sikres økonomiske rammevilkår. Den ikke-så-kjente norske hønegenbanken kan tilby de internasjonale supersøstrene nytt blod med passe sterk dose forskjellighet – dersom det blir nødvendig.