Vålerenga-supporternes farlige budskap

Klanen, supporterklubben til Vålerenga Fotballklubb, lanserer nye t-skjorter med påskriften "Redd ulven - skyt bønda".

Påskriften verserte første gang på et banner på fotballtribunen på Elverum, da Vålerenga Fotballklubb møtte Elverum Fotball borte under cupen i 2014. Nå har altså Vålerenga-supporterne tatt fram igjen teksten som utgjør det groveste overtrampet vi har sett i fotballsammenheng her til lands.

"Det er naturlig å gå tilbake til det vi har hatt på tribunen tidligere og timingen er bra med tanke på ulvedebatten som går", sa Erling Rostvåg, talsperson for Klanen, til Nationen onsdag.

En oppfordring om å skyte en yrkesgruppe er i seg selv svært alvorlig. Når Klanen med viten og vilje knytter oppfordringen om å skyte bønder til den pågående ulvedebatten, blir det om mulig enda mer alvorlig.

Forsøkene på å tilsløre alvoret i å fremme oppfordringer til drap med at "Klanen kaller alle som ikke er Vålerenga-supportere for bønder" blir selvsagt meningsløse når Klanen altså knytter budskapet direkte til den pågående ulvedebatten, der bønder i hovedsak utgjør en side.

Klanen spekulerer altså i de sterke følelsene som er involvert på begge sider av ulvedebatten, ikke minst hos ulvetilhengere med minimal forståelse for sauebønder. Det fremmes sjikane og mer og mindre tilslørte drapstrusler mot bønder og jegere i kommentarfeltene hos de mest engasjerte ulvetilhengerne allerede. Klanens oppfordring til å skyte bønder blir dermed bensin til bålet. Det kan i ytterste konsekvens være livsfarlig i en opphetet situasjon.

Klanens grove overtramp er altså svært alvorlig, og må derfor tas på alvor. Det hører til bildet at Vålerenga-tilhengere som tar sterk avstand fra Klanens overtramp har vært i kontakt med Nationen. Vi forventer også at Vålerenga Fotballklubb griper inn for å stoppe spredningen av Klanens farlige formuleringer. Forøvrig er Klanens oppfordring om å "skyte bønda" en sak for politiet.