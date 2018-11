Til angrep på den norske modellen

Noen amerikanere drømmer om å flytte til Norge. Andre drømmer om å gjøre USA mer som Norge, eller Danmark, eller Sverige. Og siden krigen har disse drømmene aldri stått sterkere. Ikke minst gjelder det drømmen om et helsetilbud som ikke knekker ryggen på den som blir syk. Til og med konservative Republikanere, som avtroppende Idaho-guvernør Butch Otter (navnet betyr for øvrig bokstavelig talt "tøff oter"), tok under årets valgkamp til orde for å dekke flere innbyggere med såkalt Medicaid.

Amerikanske myndigheter frykter snikskandinavisering. For både målinger og faktiske avstemninger tyder på at svaret på spørsmålet "hva er viktigst: Skattelette til de rike eller helsetilbud til alle?" ikke lenger hundre prosent garantert vil være skattelette.

Derfor har Det hvite hus begynt arbeidet for å underminere amerikanernes beundring for Skandinavia. Et substansielt bidrag kom i slutten av oktober, i rapporten "The Opportunity Costs of Socialism". I rapporten slår amerikanerne fast ikke bare at levestandarden i skandinaviske land er lavere enn i USA, men at fattige amerikanere lever bedre enn gjennomsnittsskandinaven.

For å sette den påstanden i en kontekst: 15 millioner amerikanske husholdninger er så fattige at de sliter med å sette mat på bordet. Fattigdommen i noen deler av USA er så dyp at innvollsormer amerikanerne trodde var utryddet, er på vei tilbake. FNs spesialrapportør på feltet ekstrem fattigdom besøkte USA i 2017, og var ekstremt bekymret over hva han så på en omfattende rundtur i landet.

Og helsetilbudet i USA er dyrt. Så dyrt at å føde barn kan bety en regning på flere millioner kroner, og at en alvorlig diagnose kan bety økonomisk fallitt for både deg og famillen selv hvis du har gullkantet forsikring. Likevel er det viktig for amerikanske myndigheter å overbevise amerikanske velgere om at Skandinavia er i samme bås som kriserammete Venezuela.

Annonse

Samtidig er det verdt å merke seg at rapporten understreker at skattenivået på lønnsinntekter faktisk ikke er spesielt mye høyere i de nordiske landene enn det er i USA, og at skatten på kapitalinntekter faktisk er lavere. Og det stemmer faktisk. Forskjellen er at skatt i Norge og nabolandene er mer progressiv - altså at de rikeste skattes høyere og de fattigere lavere - og at vi i tillegg har et høyt nivå på såkalte "forbruksskatter", altså omsetningavgifter på alt fra mat til mobiltelefoner.

Likevel er konklusjonen at levestandarden i Norge er lav. Slike påstander er viktige å ha i ermet dersom "sosialistene" skulle begynne å røre seg opp mot presidentvalget i 2020.

Et rekordhøyt antall Demokratiske kandidater gikk som nevnt til valg på såkalt "medicare for all", å utvidele det offentlige helsetilbudet for pensjonister til å dekke yngre amerikanere. Sjansen er stor for at flere Demokratiske presidentkandidater i 2020 vil prøve seg på varianter av det.

Og ideen er altså svært populær. I det minste så lenge den unngår merkelappen "sosialistisk", men presenteres i et format som legger vekt på hva det egentlig handler om: Hadde det ikke vært fint om vi kunne unngå at du og hele familien din gikk konkurs dersom du ble alvorlig syk, selv hvis du er arbeidsledig eller i en dårlig betalt jobb?

"Sosialist" er ikke en like effektiv politisk fornærmelse som det pleide å være i USA. Vermont-senatoren Bernie Sanders, som omtaler seg selv som sosialist (i det norske landskapet ville Sanders kanskje vært en SV-er fra Nord-Trøndelag, rød, men med en viss bygdeinteresse, inkludert blant annet landbruksstøtte og forståelse for jaktvåpen), klarte å gjøre Hillary Clintons presidentnominasjonen i 2016 vanskeligere enn de fleste hadde ventet. I 77-åringen Sanders' kjølvann har en rekke andre, yngre sosialister dukket opp. To av dem, Alexandria Ocasio-Cortez fra bydelen Bronx i New York og Rashida Tlaib fra Detroit i Michigan, klarte å vinne seter i Representantenes hus.

Medie- og ikke minst internettoppmerksomheten til disse kandidatene er foreløpig betydelig større enn det politiske gjennomslaget. Men de får mye oppmerksomhet. Så mye at Republikanerne forbereder seg på å stoppe dem dersom de tar av som kandidater, eller å bruke dem som våpen mot mer moderate kandidater ved å klistre en vanskelig merkelapp på dem. Og siden Norge ofte fremheves som eksempel på at "sosialisme" virker, må Norge trykkes ned i søla helt til Trump-velgerne tror vi er et skrekkeksempel.