Statsminister Erna Solberg (H) formulerte seg slik da hun advarte KrF mot samarbeid med Ap og Sp i Dagsrevyen 17. oktober: "Hvis de velger å gå til venstresiden, den sosialistiske siden, og ha SV på vippen, så har de jo gjort et valg for hvor de skal gå uten at de vet noe som helst om grunnlaget for den regjeringen."

I den kristne avisa Dagen, som ser ut til å være en viktig arena for motstanden mot partileder Knut Arild Hareide, advarer også de tidligere stortingsrepresentantene Svein Alsaker og Are Næss mot "SV på vippen" . Alsaker formulerer seg slik: "Knut Arild Hareide vil søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp med SV på vippen som parlamentarisk støtteparti."

Stortingsrepresentant for KrF, Hans Fredrik Grøvan, sa det slik til VG 4. oktober: "Det er underkommunisert hvor stor SVs innflytelse vil bli om KrF velger et samarbeid med Ap og Sp." Hans Fredrik Grøvan tar feil. Dersom KrF skulle gå i regjering med Ap og Sp, blir ikke SV "vippe-parti". SV kommer ikke i den posisjonen KrF innehar i Stortinget i dag.

Det er et paradoks at Hareides motstandere både snakker om "fløy-partiet SV" og "SV som vippe-parti". Hvordan skal et parti som er godt plassert ytterst til venstre bli et vippe-parti i Stortinget? I hvilke saker skal SV presse KrF med å true med allianse med høyresida i Stortinget?

SV er altså ikke noe sentrumsparti som har forhandlingsmonn til begge sider i Stortinget. MDG kan tenkes å være et vippe-parti - med sin til tider noe forutsigbare politikk. Men ikke SV. Det er vanskelig å tro at statsminister Erna Solberg og nestleder i KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan, selv tror at SV vil presse KrF ved å true med å felle en Ap-ledet regjering. Begge bør ha såpass kjennskap til hva som foregår i stortingssalen, at de vet bedre.

Med SV på utsiden av en Ap-Sp-KrF-regjering, vil følgende skje: SV vil fremme egne forslag i Stortinget. Dersom partiet ikke får flertall for egne forslag, vil SV høyst sannsynlig stemme sekundært for forslagene fra en Ap-Sp-KrF-regjering. SVs opptreden i Stortinget underbygger dette.

Mot bedre vitende bruker altså både statsministeren og Grøvan SV som ris bak speilet. Riset brukes først og fremst av de tillitsvalgte i KrF som nå skal avgjøre partiets veivalg.