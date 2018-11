Super SS Rally GT Farming

To nasjonale landbruksarrangementer på samme helg? Det høres ikke spesielt smart ut. Men det gikk helt fint forrige helg, da Småbrukarlagets landsmøte og Agroteknikk-messen ble holdt. Ingen av arrangementene mistet særlig med deltakere.

Miljøpartiet De Grønnes nyslåtte landbrukstalsperson Harald Moskvil har vært på messe, og han liker ikke det han ser. Det han ser, plasseres på aksen mellom stort/miljøfiendtlig og lite/miljøtilpasset. Da ser ikke en 280 hestekrefters traktorer med stige opp til kommandobroen spesielt pent ut.

Man trenger ikke være MDG-er for å føle seg fremmedgjort når hangarskipet av en Claas-tresker svinger ned på åkeren og tar 10 meter i en jafs. Men med meterbrede dekk går det jo bra med jorda, ikke sant? Iallfall inntil man vet hva dyp jordpakking betyr. Den som bremser vann- og næringsflyten under pløgsla.

Det er interessant at MDG så sterkt etterlyser mer teknologi i landbruket. Mange i partiet bruker å være kritisk til slikt, enten den heter mineralgjødsel, Crispr eller glyfosat.

Fokuset på Agroteknikk var på størst mulige traktorer, treskere og gras- og gjødselvogner. Disse maskinene er ikke spesielt bærekraftige verken miljømessig eller økonomisk, sier Moskvil.

Jeg tror vi skal overlate til kjøperne å regne hjem butikken i en McVolume tredvetonns Harvester med satellittstyring og lasermating. Da handler det om driftstimer, inntjening og mål per million. Hvis du ser slikt utstyr ute på bygda, er det fordi den går masse og tjener penger. Hvis ikke, ville leasingselskapet eller banken ha hentet det tilbake for lengst.

Hva med miljøet? Utstyr som kan tilpasse gjødsel- og sprøytemiddelmengde nær individuelt til hver plante, betyr ikke bare lavere kostnader. Det betyr også mindre avrenning og giftbruk, per dekar og per produsert kilo.

Men lønner det seg for bonden? Teknologien som gjør det mulig, er svindyr. Den lar seg ikke tjene inn på 60 mål og to grasavlinger. Kanskje er det lønnsomst å spre litt på lykke og fromme med gamlesprederen.

Dagens traktorer kan styres med GPS-teknologi. Hvorfor kan ikke roboter trippe solcelledrevet rundt i åkeren og gjødsle og hyppe ugras? Sikkert. For norske bønder må det funke i praksis, også i tre ukers regnskur i juli. Der er ikke teknologien ennå. Og da er det diesel som gjelder.

Stort og brukt er uansett bedre enn mindre og ubrukt. I alle norske grender står det traktorer med dieseldyr på tanken og halvmorkne dekk, brukt på en sving bort i skogkanten etter ved, eller til brøyting av en veistubb det ville kostet 1600 kroner i året å leie vinterbrøyting på.

Men hjemme er hver mann herre, og slike bruker heller 27.000 på traktordiesel, -forsikring, årsavgift, verditap, oljeskift og reparasjon av egen traktor og naboens bortbrøytede poststativ, enn å betale andre for å brøyte.

Jeg både brøyter og dyrker korn med egen traktor. Jeg bruker rundt en time og tre liter diesel per dekar i våronna. Burde jeg latt en storentreprenør gjøre jobben på en halvtime og to liter diesel? Eller jeg kunne leie ut jorda til han som driver 29 teiger over hele bygda. Han har ikke råd til å kjøre ørten møkkalass til hver teig. Derfor har han 20 kubikkmeters møkkvogn. Det vises på jordet. Kjøresporene etter giga-utstyret blir bredere for hvert år. Det blir skilling igjen både for grunneieren og driveren, men det er jorda som betaler prisen.

Få vet at staten og bøndene har et kraftfullt virkemiddel til å kutte det tunge langdistanselandbruket. Myndighetene skal nemlig vurdere alle jordleiekontrakter. De som ikke gir en "driftsmessig god løsning" skal avslås. Vil du leie ut til en som må kjøre 34 km for å hente graset? Sorry. Finn noen som ligger nærmere, eller driv jorda di sjøl.

Hva om ingen gidder å drive jorda di med passelig lite, arealtilpasset utstyr? Så kan den søkes tilplantet med skog. Da blir det verken jordbearbeiding, dekk eller diesel. Så blir det heller ingen mat. Men har vi ikke kjøttlagre?

Landbrukets maskiner er politikk omsatt i stål. Og politikken sier både norsk utmark og billig kraftfôr, mer mat og for mye mat, småskala og robotfjøs. Så står det også mye rart rundt omkring i redskapsskjul og bak låver.

På bruket mitt er det 50-årsjubileum: MF 135-traktoren ble produsert i 1968. Nytraktoren er fra 1986. Traktorselgerne i nærheten har sluttet å ringe meg. Så lenge det gamle ryker og går, får det gå. Om ikke annet passer det klimaet i gårdsregnskapet.