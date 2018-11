Stillheten etter smellet

I fire uker har det politiske Norge stått på hodet. Ville KrF, med Knut Arild Hareide i spissen, senke Erna Solbergs regjering med et historisk sidesprang til venstre, eller ville partiet, anført av Kjell Ingolf Ropstad, virkeliggjøre Solbergs drøm om borgerlig samling?

Avgjørelsen ble truffet på Gardermoen på fredag, med et rekordstort medieoppbud «ringside». Partiets beslutning ble ansett å være så viktig at det var én journalist per landsmøtedelegat tilstede for å rapportere.

KrF valgte Solberg, Kjell Ingolf Ropstad og regjeringsforhandlinger med Frp. Og velgerne bare «couldn`t care less».

Nationens og Klassekampens måling ble tatt opp mandag, første virkedag etter landsmøtevedtaket. Partiet går ned fra 4,1 prosent til 4,0 prosent. I statistisk sammenheng er det ingen endring.

Det er vanskelig å tolke et ikke-resultat som dette. Likevel har nok den seirende høyresiden grunn til å være fornøyd. Venstresidens argumentasjon var nettopp at en dreining til venstre hadde et større velgerpotensial enn om partiet beveget seg enda lenger til høyre.

Det kan jo tenkes at KrF ville fått økt oppslutning på målingen om partiet hadde fulgt Hareides råd. Men det er jo bare hypotetisk. Høyresiden kan i alle fall konstatere at valget på landsmøtet ikke har ført til noe velgerras, i alle fall ikke i første omgang.

Det gjenstår å se om KrF faktisk går i regjering, og det gjenstår å se hvilken regjeringsplattform partiet i så fall forplikter seg til. Først når vi får klarhet i dette, kan velgerne gjøre en kvalifisert vurdering om dette er et parti de ønsker å støtte videre.

Vår måling ble tatt opp ved første anledning etter slaget på Gardermoen. En kunne forventet et utslag på barometeret, i det minste følelsesmessig. Det fikk vi ikke. Det er kanskje dette en kaller for den rungende stillheten etter et smell?