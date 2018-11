Splitt og hersk med EØS

Stein Lier Hansen forsøker å avfeie EØS-kritikerne i Fellesforbundet slik: «Dei som fyrar opp steminga er folk som er mot EU og EØS-avtalen av ideologiske grunnar. Motstanden er eit resultat av at einskildpersonar spreier myter om EØS. Heldigvis er det mange som ser gjennom dette og stør EØS-avtalen». Slik sa den administrerende direktøren i Norsk Industri, NHO, det til Nationen fredag.

Lier Hansen uttalte seg på bakgrunn av to forhold: Målingen som viste at EØS-motstanden samlet er svekket. Samtidig blir EØS-motstanden i LO sterkere, ikke minst blant industriarbeiderne som er organisert i Fellesforbundet, Norsk Industris forhandlingsmotpart.

Spørsmålet er om industriarbeiderne på Vestlandet blidgjøres såpass av å bli kalt «enkeltpersoner som sprer myter av ideologiske grunner» at de legger ned sin EØS-kritikk. Det virker svært lite sannsynlig for enhver som nærer mer respekt for industriarbeidere i distriktene enn det Lier Hansen utviser. Ikke minst når vi vet at det var Norsk Industri som med EØS i hånd fikk begeret til å renne over for Fellesforbundets største forening, avdeling 5 på Vestlandet, som sa nei til EØS 8. november.

I klartekst: Først bruker Norsk Industri EØS for det avtalen er verdt i en beinhard interessekamp mot medlemmer i Fellesforbundet, målet for arbeidsgiverne er å gjøre utenlandsk arbeidskraft billigere. Kampen krones i stor grad med seier for Stein Lier Hansen og Norsk Industri. Etter at Høyesterett avviste arbeidsgivernes krav, kom Esa dem til unnsetning. Den norske Tariffnemda rettet seg etter Esa. Esa grep med andre ord rett inn i norske tariff-forhold på oppfordring fra NHO, og fikk forrang foran Høyesteretts konklusjoner. Det berører norske tariff-forhold når utenlandsk arbeidskraft gjøres billigere for norske arbeidsgivere. Forutsetningen for LOs støtte til EØS, er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning skal ha forrang foran EØS.

Etter å ha hersket med EØS i hånd, forsøker han å splitte Fellesforbundet

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor EØS-begeret rant over for industriarbeiderne på Vestlandet. Stein Lier Hansen finner det nødvendig å strø salt i såret. Etter å ha hersket med EØS i hånd, forsøker han så å splitte Fellesforbundet også: «Dei som fyrar opp steminga er folk som er mot EU og EØS-avtalen av ideologiske grunnar», sier Lier Hansen til Nationen.

Annonse

Lier Hansens taktikk gjør neppe arbeidsdagen lettere for Jørn Eggum, lederen i Fellesforbundet. Eggum har en særdeles krevende posisjon. Ut fra det som antakelig er en seiglivet overbevisning om at EØS er nødvendig for å sikre norsk eksport, stilte Eggum opp sammen med Lier Hansen i VG for å prøve å dempe betydningen av Esas inngripen i norske tariff-forhold. Takken er altså Lier Hansens angrep på mange av Eggums medlemmer. Samtidig vet forbundslederen godt hvorfor industriarbeiderne på Vestlandet endte på nei til EØS. Eggum vet at det handler om konkrete og praktiske grunner framfor «ideologiske grunner», slik Lier Hansen vil ha det til.

Ikke nok med at NHO gjør jobben vanskelig for Eggum: Når enda flere medlemmer i Fellesforbundet sier nei til EØS, så blinker rødlysene – eller blålysene – hos Ap-ledelsen. Som varm tilhenger av norsk EU-medlemskap, kan partileder Jonas Gahr Støre være nærmere en ideologisk himmel enn mange andre i EØS-debatten. Motstanden mot norsk EU-medlemskap er solid. EØS er det nærmeste EU-tilhengerne kommer Brussel i overskuelig framtid. Jørn Eggum sitter i Aps sentralstyre og merker nok trykket fra Ap-ledelsen.

Industriarbeiderne på Vestlandet har fått Ap-ledelsen til å rulle ut kanonene. Både Støre og partisekretær Kjersti Stenseng garanterer for EØS-avtalen, uavhengig av LOs EØS-syn. Målet er å demme opp for EØS-motstanden i LO. Dersom LO skulle vedta nei til EØS, blir situasjonen krevende for Ap-ledelsen. Det vet Støre og Stenseng godt. Vi bør kunne legge til grunn at de også vet at en sterk fagbevegelse er det beste forsvaret for velferdsstaten et land kan ha.

Jonas Gahr Støre retter sin EØS-kanon mot regjeringa og NHO. «Det gjelder å ikke rette baker for smed. Dette handler først og fremst om en regjering som forholder seg passivt til EØS-avtalens utfordringer», sa Støre under kartellkonferansen på Gol.

Det får så være at det singler i glass når Støre snakker om å «forholde seg passivt til EØS-avtalen», som så langt har vært Aps egen metode. Dersom Ap-lederen virkelig er på vei ut av EØS-glasshuset, så er det en viktig nyhet.

Dersom fagbevegelsens EØS-problemer kan løses av den norske regjeringa alene: Hvorfor krever ikke Støre at statsminister Erna Solberg klargjør at Høyesterett er overordnet pålegg fra Esa? Hvorfor har ikke Støre stilt krav om at norske tariffavtaler og norsk arbeidslovgivning skal ha forrang foran EØS?

Oppsummert Noen få villfarne 1 Administrerende direktøren i Norsk Industri, NHOs landsforening for bedriftseiere i industrien, utlegger EØS-motstanden blant industriarbeidere i Fellesforbundet: «Motstanden er eit resultat av at einskildpersonar spreier myter om EØS». Krevende jobb 2 Det blåser fra alle kanter mot forbundsleder Jørn Eggum: Fra Norsk Industri og Esa, fra en oppjaget Ap-ledelse og fra EØS-rammede medlemmer. Ap-lederen må handle 3 Dersom Støre vil ha troverdighet i EØS-spørsmål, bør han raskest mulig kreve at Solberg-regjeringa gir norske tariffavtaler forrang foran EØS.