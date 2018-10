Sp har sterke kort på hånda i forhandlinger med Ap og KrF

Dersom Sp inviteres til forhandlingsbordet med Ap og KrF, har partiet sterke kort på hånda: Historisk god oppslutning blant velgerne er ett av kortene.

Under sin tale til partiets landsstyre mandag, karakteriserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum statsminister Erna Solbergs abort-frieri til KrF som "det mest groteske ekspemplet på politisk spill" han noen gang hadde sett. Deretter minnet han om at Sp og KrF sto sammen mot forslaget om tvillingabort, og at tvillingabort ble innført på Solberg-regjeringas vakt.

Vedum understreket også at regjeringssamarbeid aldri er noe mål i seg selv, men et middel for gjennomslag for egne saker og "en politikk som gjør det mulig å leve bra i hele landet".

Hovedbudskapet "Senterpartiet er ikke med på noen anbudskonkurranse om regjeringsmakt med vår politikk!" høstet kraftig applaus. Applausen underveis vitnet også om at Sps landsstyre er omforente i synet på eventuell regjeringsmakt nå: Dersom det blir aktuelt med forhandlinger om en Ap-Sp-KrF-regjering, "må det merkes i landet" at Sp sitter i regjering. Det er gjennomslag for Sp-sakene som teller. Det innebærer nok først og fremst at tvangen mot Finnmark må opphøre, og at sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til ett Viken stoppes. Deretter følger politireformen og andre sentraliserings-saker - sammen med fordelingssaker. "Vi er mer bekymret for dem som jobber på Rema 1000 enn for eieren av Rema 1000", sa Vedum til applaus.

På vei fram mot enighet om at gjennomslag for sakene er viktigst, så har nok både Sp-ledelsen og medlemmer av landsstyret vært mer enn en snartur innom lokalvalg og stortingsvalg – og hva som kunne vært det mest bekvemme på sikt. Dersom KrF velger å fortsette som støtteparti for Solberg-regjeringa eller blir en del av den, er sjansene store for at Sp hadde fått valgseire partiet aldri har sett maken til. Men disse tankene har altså ikke ført Sp ut i fristelse. Det skulle også bare mangle. For hva om Sp skulle få sjansen til å stoppe regionreformen, og ikke grep den? Dersom KrF følger rådet fra sin leder Knut Arild Hareide, så stoppes tvangen mot Finnmark og Viken forblir en våt drøm i Høyre og FrP.

Det er liten tvil om at Sp har sterke kort på hånda i en forhandlingssituasjon. Oppslutningen blant velgerne er historisk sterk, ikke minst på grunn av regjeringas sentraliseringspolitikk. Vi må helt tilbake til Per Bortens tid, 1965, for å finne lignende Sp-grunnlag for regjeringsdeltakelse. Samtidig som Ap-lederen sårt trenger å komme i posisjon, og KrF-lederen fører en tøff kamp for regjeringssamarbeid med AP og Sp. Dermed trenger ikke Sp å gi ved dørene. Tvert imot.