Smuler, råtne gulrøtter og KrF

Som Horats skrev i Brevet om dikterkunsten «Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus». Mange av oss har hatt en nagende mistanke om at regjeringas melding om oppgaver til nye regioner skulle vise seg å bli en skarve mus. Hvorfor skulle ellers regjeringa ha det så travelt med å piske sammen fylker før det var avklart hvilke oppgaver de nye regionene skulle ha?

Regjeringas melding til Stortinget om «Oppgaver til nye regioner» er et skremmende godt eksempel på hva Horats mente med ordtaket sitt. Oppgavemeldinga er en skarve mus. Mistanken er bekreftet. Kristelig Folkeparti, fylkespolitikere og velgere har grunn til å føle seg ført bak lyset. Det er alvorlig.

Under dekke av løftet om overføring av makt og viktige oppgaver til regionene, har regjeringa tvunget fylkeskommuner sammen. «Fjellene har hatt veer» som har vært høylytte og pompøse: Oppgavene til de nye regionene skulle bli så mange og så tunge av makt, at for eksempel Finnmark ville knele under vekten av dem. Derfor måtte Finnmark tuktes sammen med Troms. Ja, så mange og viktige oppgaver skulle «fjellet føde» at Østfold, Akershus og Buskerud hver for seg ville vakle under vekten av dem. Disse fylkene måtte derfor forenes i ett Viken, fra Halden via Eidsvoll til Hemsedal, for å kunne ta imot sin del av de tusenvis av arbeidsplassene, etatene og direktoratene som skulle komme. Løftet om overføring av makt var tomt.

Oppgavemeldinga er et eksempel på hva ordtaket "Fjellet som fødte en skarve mus" betyr.

Men kommunalminister Monica Mæland (H) gir «alt for Høyre og Frp», uten å la seg hefte verken av demokratiske hensyn eller KrFs forventninger. Til og med da statsråden presenterte oppgavemeldinga, snakket hun om desentralisering og flytting av oppgaver nærmere innbyggerne. «Det statsråden presenterer i dag, er brødsmuler. Vi er skuffa over at hun ikke flytter mer makt og myndighet til fylkene», sa fylkesordføreren i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap) til NRK.

Så er også Høyre og Frps mål å kvitte seg med fylkene. Dersom de får hamret Viken-regionen på plass, så har de antakelig tatt et skritt på veien mot målet. Det finnes ingen gode grunner til å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud.

Fylkesordfører Hagen har rett. Enhver som leser meldinga ser at ingen direktorater eller etater flyttes til regionnivå. Makten forblir samlet i sentrale strøk. Dermed blir det heller ikke tusenvis av nye arbeidsplasser i regionene. Listene over uflyttbare brødsmuler som de forskjellige departementene har levert til oppgavemeldinga, viser at KrF-ere og Venstre-folk som har trodd på at regionreformen skulle styrke distriktene, har god grunn til å føle seg ført bak lyset.

Fylkespolitikerne kan neppe føres bak lyset. Det framstilles for eksempel som en stor gulrot at oppgaver flyttes fra Innovasjon Norge og SIVA til regionene. Fylkeskommunene og KS vet av bitter erfaring at denne gulroten er i ferd med å råtne. Siden 2013 er bevilgningene halvert, nær 1,5 milliarder kroner er forsvunnet fra fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og kommunale næringsfond. I budsjettet for 2019 reduseres bevilgningene med ytterligere 223 millioner kroner. Fylkeskommunene og KS har protestert, men Solberg-regjeringa vender det døve øret til hver gang.

Willfred Nordlund (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland, sier det slik: «Etter at bevilgningene er mer enn halvert, skal altså fylkeskommunene få overta. Dermed skyves ansvaret for år med dårlig distriktspolitikk over på fylkene». Nordlund viser til at Nordland, Troms og Finnmark i 2013 disponerte henholdsvis 254, 175 og 129 millioner kroner. I 2018 er dette redusert til 155, 89 og 63 millioner kroner. «Dette er dramatiske kutt som næringslivet, gründere og lokalsamfunn i nord kjenner kraftig på kroppen», sier Nordlund til Nationen.

Tallene viser den samme begredelige utviklinga i alle distrikter. Gulrota er råtten. Så ber også styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, innstendig Stortinget om å sørge for å gjøre det Monica Mæland har lokket med at hun skulle gjøre: Sørge for tydelige forslag om oppgaveoverføring for å desentralisere makt og myndighet.

Kommer delegatene til KrFs veivalg-landsmøte neste helg til å ha tid til å ta inn over seg at Høyre og Frp har gått langt i å misbruke KrFs tillit til regionreformen? Bryr høyresida i KrF, anført av nestleder Kjell Ingolf Ropstad, seg om hvordan det går med fylkene og distriktene? Dersom KrF lar oppgavemeldinga passere, kan sannsynligvis Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum – som ikke er egnet til å skremme en eneste kristensjel – gå tidenes beste lokalvalgresultat i møte. Mange KrF-velgere er opptatt av distriktspolitikk, og brorparten av KrF-velgerne har Sp som andrevalg.

