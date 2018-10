Slik kan et høyrevidd KrF se ut

Selv stemmetellere som fortsatt håper på en venstrevri i KrF, innrømmer at sluttspurten kan bli veldig jevn. Så jevn at både Rogaland KrFs "vinneren tar alt"-delegasjon og Hareides fremtid som KrF-leder kan bli tungen på vektskålen.

For de blå gjelder det derfor å bygge opp om 33-åringen Kjell Ingolf Ropstad som potensiell ny partileder. Han har selvfølgelig et fornavn med sterke KrF-tradisjoner, men ideen om at Ropstad er klar for å ta over hele partiet, ble først et absolutt krav da det ble klart at Hareide neppe kan fortsette dersom høyresiden vinner: Ifølge NRK har han informert sentralstyret om at han vil gå av dersom partiet velger Solberg.

Ropstad er jo så ung. Så uprøvd. Og hvordan vil det egentlig gå med et KrF som allerede vansmekter i kamp med sperregrensen, om partiet stuper inn i det ukjente og inngår et samboerskap med Fremskrittspartiet?

Frykten er å ende som "De Kristne", "Kristent Samlingsparti" og andre partier som har forsøkt å grave seg ut en nisje i rommet til høyre for både Frp og KrF: Som en rar kult for meget spesielt interesserte, blottet for reell velgerappell. KrF ligger allerede langt nede, lyder argumentet. Er dette tiden for å splitte partiet ytterligere?

Samtidig har Hareide en historisk rollemodell å slå i bordet med for sitt prosjekt. Han kom inn i rikspolitikken som rådgiver for Jon Lilletun, i en regjering der KrF var det store og premissleverende partiet, og i en situasjon der budsjettforlik ble inngått i Stortinget både med Høyre og Frp på den ene siden og med Arbeiderpartiet på den andre.

Hareide vet at KrF kan være mer enn et treprosentsparti, og mer enn et seksprosentsparti. På en god dag kan det være et tjueprosentsparti. Og hvis Hareide har rett, vil de velgerne komme både fra høyre og venstre. I alle fall hvis KrFs eskapader på nittitallet faktisk kan gjentas et par tiår senere.

Å være støtteparti for Solberg-regjeringen har jevnt og trutt banket KrF ned mot sperregrensen. Derfor er det for så vidt forståelig at noen KrF-ere mener det vil være lite å hente i å støtte Solberg enda mer.

Men Hareides fremstilling av veien mot venstre som den mest farbare svekkes av én ting: I Sverige snudde nettopp KrFs søsterparti en nedadgående trend samtidig som partiet gikk klart til høyre. Attpåtil med en partileder som er to år yngre enn Kjell Ingolf Ropstad, og overtok partiledervervet før hun fylte 30.

I forkanten av årets valg i Sverige var Kristdemokraterna regnet som det svakeste leddet i den borgerlige Alliansen. Likevel endte de opp som en av valgets vinnere. Årsakene til det ser grovt forenklet ut til å være meget solid debattinnsats fra partileder Ebba Busch Thor, at spørsmålet om helsetjenester var viktigst for velgerne samtidig som det var saken Kristdemokraterna prioriterte høyest i valgkampen, og at de ble utsatt for beskyldninger om å fri til Sverigedemokrat-velgere gjennom å kreve en såkalt "kulturkanon" i svensk skole.

Den siste kampsaken var ikke ny. Den ble tatt inn i partiets program allerede i 2013, og var allerede da en idé de tok fra Sverigedemokraterna, som i sin tur hadde importert den fra Danmark. Men i en valgkamp der absolutt alt handlet om Sverigedemokraterna, ble Kristdemokraterna fremstilt som at de fisket i tvilsomt farvann. Påstandene ble høyere da Busch Thor valgte å gjøre motstand mot muslimers bønnerop til et hovedpoeng i sitt sluttargument til velgerne på svensk tv. Bevisst eller ikke, rettferdig eller ikke: Å bli beskyldt for å være "SD Light" ser ikke ut til å ha skadet Kristdemokraterna.

Det gjenspeiles også i målinger etter valget. Kristdemokraterna holder seg på over seks prosentpoeng, og partiets velgere gir Busch Thor ryggdekning for forslag om forpliktende samarbeid med Sverigedemokraterna. SD er mye, mye mer kontroversielle i Sverige enn Frp er i Norge. Likevel svarer 72 prosent av KD-velgerne i en meningsmåling gjort for Aftonbladet at de vil at KD skal danne borgerlig regjering med støtte fra dem. Det tilsvarende tallet for Centerpartiet, som historisk står KD så nært at de to partiene i 1985 stilte fellesliste under navnet Centern, er åtte prosent.

Da Busch Thor gjorde et (relativt sett) brakvalg, og KD gikk frem 2,8 prosentpoeng, gratulerte Hareide henne. Og de har enkelte ting til felles. Begge har vært i politikken siden de var svært unge, begge har gått i Pride-parade, og begge har mer direkte voksenerfaring med urbane næringslivssirkler enn med bønder og bygd. Men i debatten om KrFs fremtid kan Busch Thor være et problem for Hareides visjon. Hun viser nemlig at en annen verden er mulig.