Nå kommer laboratoriekjøttet

Kyllingen Ian er blitt den nye kjøttsatsingens ansikt: I en lanseringsvideo fra selskapet "Just" møter seerne bønder, bioteknologer og testkokker involvert i prosessen med å velge ham ut, fôre ham opp, og tilberede "de beste kyllingnuggetene noensinne" av kjøttet hans.

I videoens avslutningsscene sitter folk samlet rundt et bord ute i det fri på forsøksgården og spiser nuggets, med hjelpeteksten "Ian" og en strek til hver eneste nugget, i tilfelle seeeren er usikker på hvem kyllingkjøttet kommer fra.

Ute i gresset står kylling og ser på dem. Igjen kommer hjelpeteksten og hjelpestreken opp. Dette er også Ian. Originale Ian, som lever i beste velgående.

Justs talsperson oppsummerer budskapet slik: "Én fjær, fra én av mine kyllinger, kan bli den utløsende faktoren som mater en hel verden."

Matretter av slikt laboratorieprodusert kjøtt skal etter planen introduseres på forsøksstadiet i restauranter "utenfor USA" i løpet av 2018. Det langsiktige målet er å erobre en betydelig markedsandel for det selskapet, og flere andre "labkjøtt"-pionerer, kaller "rent kjøtt".

Argumentet er at "tradisjonelt kjøtt" kan bære sykdommer, være forurenset av ekskrementer, og komme fra gårder som bruker enorme mengder antibiotika i produksjonen. "Rent kjøtt", derimot, som er produsert i et laboratorium, har ifølge tilhengerne ingen av disse problemene. Det skal være klimavennligere, det skal være sunnere (teorien er at det er lettere å bestemme fettnivået), og, ikke minst: Ingen dyr behøver å dø.

Påstandene er mildt sagt omstridte. Og ikke et eneste slikt produkt er i realistisk salg. Prislappen til den første labkjøttburgeren som ble spist offentlig i 2013 var på 2,2 millioner kroner. Og en nærmere gjennomgang av produksjonen viser at det krever store mengder energi og vann, produserer avfallsstoff som må håndteres, og vil ha sine egne bakterieutfordringer.

Likevel er kjøtt- og slakteriindustrien i USA oppriktig bekymret.

Foreløpig er det riktignok plantebaserte erstatninger som er hovedutfordringen. Ifølge forbrukerinsituttet Nielsen står plantebaserte melkeerstatninger for 13 prosent av "melkesalget" i butikk. Den samme målingen viser ifølge målingens bestiller, plantematorganisasjonen Good Food Institute, at plantebaserte kjøtterstatninger "er der plantemelk var for ti år siden".

Og det stemmer utvilsomt at produkter med navn som "hinsides burger" og "umulig burger" har søkkrike investorer i ryggen og har gjort relativt saftige innhogg i både fast food-, matbutikk- og gourmetburgersegmentet.

Men "frankenkjøtt", kjøtt fremstilt i laboratorier med utgangspunkt i organisk materiale fra faktiske dyr, bekymrer tradisjonelle kjøttprodusenter enda mer. For selv om noen planteburgere kanskje kan slå noen slappe fastfood-burgere i en smakstest, har ennå ingen klart å lage en troverdig biff av soyaproteiner. I det minste ikke uten omveien gjennom fordøyelsessystemet til en okse.

Det er lettere å lage en tilnærmet realistisk farse, enn et realistisk kjøttstykke.

Foreløpig har ikke Just-kyllingen kommet lenger enn til kyllingnuggetnivå. Men i selskapets produktpresentasjon er det bilder av en kyllingfilet. På storfesiden er det på samme måte først og fremst burgerprodukter det er jobbet med foreløpig. Det er lettere å lage en tilnærmet realistisk farse, enn et realistisk kjøttstykke.

Men arbeidet med laboratoriekjøttet fortsetter. Og målet er biff.

Etter bekymringsmeldinger fra storfesektoren møttes det amerikanske mattilsynet FDA og landbruksdepartementet i forrige uke for andre gang i år til et åpent stormøte om det de foreløpig har valgt å kalle "cellebasert kjøtt".

Budskapet fra storfebøndene på møtet var temmelig klart. De vil i første omgang at myndighetene vedtar at det ikke er lov å kalle laboratoriekjøtt for kjøtt. "Vårt budskap er at biff er biff. Folk er kreative, de kan komme opp med sitt eget navn," sa kvegfarmeren Dani Beer. De krever også at eventuelle produkter merkes tydelig, så ingen kan tro at dette er vanlig kjøtt produsert på vanlig vis.

Amerikanske myndigheter stiller seg foreløpig avventende til saken. Det skyldes blant annet at det er juridisk uklart om produktet skal regnes som kjøtt eller annen mat. Faller det inn under den tradisjonelle forståelsen av kjøtt, har landbruksdepartementet ansvaret. Er det "ikke kjøtt", er det mat- og legemiddeltilsynet FDA. Bøndenes Catch-22 er derfor denne: Landbruksdepartementet står nærmest bøndene. Men dersom bøndene får viljen sin og produktet kategoriseres som noe annet enn vanlig kjøtt, kan landbruksdepartementet miste saksansvaret.