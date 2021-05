I helgen blir Sylvi Listhaug valgt. Annet er ikke å regne med i partiet der partiledere utpeker sine etterfølgere, og utfordrere bekjempes som på sagakongenes tid.

På andre områder vil helgens Frp-landsmøte varsle endring. Det handler om forholdet til makt og ansvar.

– Jeg tok Frp i regjering. Nå tar jeg Frp ut av regjering, sa partileder Siv Jensen i januar i fjor. Det er en svært presis oppsummering av Frps ferd i maktens korridorer under den smilende og pragmatisk ansvarlige finansminister Jensen.

Carl I. Hagen kom ikke nærmere regjeringskontorene enn da han vippet en borgerlig regjering av vippen på bensinprisen (ifølge Kåre Willoch). Det måtte en Siv Jensen til for å sikre Fremskrittspartiet regjeringsmakt og -ansvar. Og til å håndtere de negative konsekvensene den etterhvert ga å ta makt og ansvar slik partiet gjorde under Jensen.

Partiet som mellom 2005 og 2013 var Stortingets nest største, er nå nede og snuser på femteplassen, i konkurranse med SV. Frp har ikke vært over 10 prosent på snittet av månedlige Stortings-målinger siden i fjor. Partiet er mer enn halvert fra rekordvalget under Siv Jensen i 2009, på 22,9 prosent.

Sylvi-effekten ser ut til å utebli. Eller, som de hjemmesittende Frp-delegater vil spørre seg i helgen: Er det nettopp Sylvi-effekten som holder Frp nede under 10 prosent?

Den beste måten å unngå slike spekulasjoner på, er selvsagt et valgresultat på minst 15,2 prosent - resultatet fra det siste (og dårligste) stortingsvalget under Siv Jensen.

For å komme dit vil partiet trolig søke å oppdatere fiendebildet sitt.

Ved forrige valg sa 7 av 10 Frp-velgere at de tenkte på innvandring da de stemte. Det viser hvor sårbart Fremskrittspartiet er i valgtider når innvandring som enkeltsak ikke er så viktig. Sånn som nå.

Lærere, sykepleiere og andre i offentlig sektor rasler med streikevåpenet, mens bøndene gjør opprør. Å sette utsatte grupper opp mot hverandre er just hva populister kan cashe inn på.

Annonse

Den tidligere bondevenn og kjøttskjærer Jon Georg Dale er ute av Frp-toppen. Nå er byboer Sivert Bjørnstad partiets landbrukspolitiske talsmann, og han refser bøndene som en annen ladejarl: Bøndene får uforskammet mye - ja, de har allerede fått mer enn nok. Det er lærere og sykepleiere er de virkelige koronaheltene. Disse har avtroppende partileder Siv Jensen allerede signalisert at kan få mer enn frontfagene i år.

Bjørnstad snakker ikke om at det er Frps landbruksministre som ga bøndene de største og mest uforskammede økninger i budsjettstøtten fra 2013. Dette klinger dårlig hos partiets bingorullings- og harryhandelsreisende velgere.

"Bjørnstad snakker ikke om at det er Frps landbruksministre som ga bøndene de største og mest uforskammede økninger i budsjettstøtten."

Hos bøndene har Frp knapt velgere igjen å tape. Lederne av Bondeopprøret er typisk store heltidsbønder - av den typen som nøt godt av Frps stordrifts- landbrukspolitikk: Mer i støtte til volum, mer støtte til store fjøs.

Partiet for folk flest - i det Norge vi er så glade i. Ja, det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sine ord. Fremskrittspartiet leser ut av meningsmålingene at Sp er hovedmotstanderen i høstens valg.

Når Sylvi Listhaug inviterer Sp til samarbeid, er det for å fortelle de mange blå velgerne som har gått over til Sp at det er kort vei tilbake. Og at Sp velger kommunister og grønne byfolk foran Frp - og folk flest på bygda.

Svakheten i denne fortellingen er at Sp ikke velger Rødt og MDG. Det trenger de heller ikke. Siden november i fjor har Sp, Ap og SV hatt stortingsflertall på målingene uten MDG og Rødts hjelp.

Alle Frp-velgere vet at Sp jobber for en regjering med Ap, uten SV. Det blir trolig en mindretallsregjering. Det er mer realistisk at en slik regjering søker flertall med Frps gamle venner i KrF enn med MDG og Rødt.

En Ap/Sp-dominert regjering vil ikke en gang øke bensinprisene noe særlig. Det er vanskelig å se hvor Fremskrittspartiet kan sette inn støtet for å hente misnøyesvelgerne tilbake.

Kanskje finner den nye partilederen ut av det, slik Trygve Slagsvold Vedum fant ut av det da han overtok et brannherjet Sp. Heller ikke han var en opplagt vinnerkandidat. Men han vokste med oppgaven.

Sylvi Listhaug kan ha vel så mye å hente på å lære av Trygve Slagsvold Vedum som på å angripe ham.