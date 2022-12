"Det verste er at vi er kommet i slik gjeld... All trivsel med arbeidet er blåst bort."

Ordene fra dagboken til Hergunn Hansen klinger sårt i ribbeveggen i gymsalen ved Fillan skole. Det er 47 år siden hun og mannen Sverre startet Hitraaksjonen her i dette rommet, en bonde-skattenekt som endret jordbrukspolitikken.

47 år senere er opprøret tilbake på Hitra - i et teaterstykke om norsk jordbrukshistorie. Blant tilskuerne er Arnfinn Aune, som var med i aksjonsledelsen i 1975, og eks-ordfører Bergljot Stokkan, som refererte opprøret.

"Bondetinget" er en reise tilbake i tid, fortalt av enmannstruppen Kyrre Eikås Ottersen. Teater Vestland, og i høst Turnéteateret i Trøndelag, har satt opp stykket.

Regissør og dramatiker Torkil Sandsund har bygd stykket på samtaler med bondehøvdingen Helge Bergo fra Vaksdal.

Som tillitsvalgt i Bondelaget fikk Bergo i 1970 en reprimande av en funksjonær ved Oslo-kontoret: Fire bønder måtte vekk dersom den femte skulle tjene penger som andre folk.

Organisasjonsleder Odd Mjølhus belærte ham om at bondetallet måtte ned til rundt 40.000, den "eneste realistiske" veien til jamstilling.

Og det er her at "Bondetinget" også blir samtidsteater: Mjølhus og hans meningsfeller har klart å fjerne 2100 aktive bønder, hvert år i 50 år. Men de gjenværende er ikke i nærheten av noen jamstilling.

Gamle opprørere på Hitra blir blanke i øya på tilskuerplass, ikke av nostalgi, men av harme. "Bondetinget" er historien om en politikk som har tryna siden krigen - og som fortsatt gjør det - til tross for Hitra-aksjonens gjennomslag.

I 1975 skjerpet Stortinget målsettingene for bondens inntekt: Endelig skulle den såkalte jamstillingen som ble vedtatt av Stortinget 28 år tidligere, settes ut i livet.

Men Stortinget vedtok (igjen) vakre vyer uten oppskrift . Virkemidlene ble - som i dag - opp til til staten og bøndene å enes om. Det gikk galt - igjen. Et massivt investeringsløft ga ikke bonden inntekt som andre folk.

På få år ble resultatet overproduksjon, prisnedgang og bondeflukt. Og forgjeldingen som Hergunn Hansen beklaget seg over, den ble verre.

Per Olaf Lundteigen (Sp) skriver at dagens situasjon et resultat av manglende åpne politiske avklaringer i Stortinget.

Også i 2022 sier parlamentarikerne at de vil ha sjølforsyning og landbruk i hele landet, god jul og godt nyttår. Men de samme folkevalgte stemmer gjennom jordbruksoppgjør som fjerner jordbruket fra de edle målene.

Når partier som SV i sommer vil korrigere jordbruksoppgjøret i Stortinget, fordi det fører jordbruket vekk fra Stortingets mål, er Høyre, Ap, Sp og Norges Bondelag skjønt enig: Ligg unna jordbruksavtalen, ellers trues forhandlingsinstituttet.

Spørsmålet melder seg: Er det ikke norsk mat på norske ressurser i hele landet som er det viktigste målet? Eller er det den korporative samhandlingen mellom stat og faglag.

"En elite har hatt et hegemoni i debatten, noe som har skapt dagens kritiske situasjon, med svekka mattrygghet for den norske forbruker og elendige næringsinntekter for gardbrukeren", mener Per Olaf Lundteigen.

Hvilken elite er dette? Hvis du spør en Sp-er eller gårdbruker i dalstroka innafor, eller dramatiker Torkil Sandsund, er svaret partiledelsen og ledelsen i Bondelaget.

Her er det en samforstått - og nok ektefølt - omsorg for norsk jordbruk og bondebefolkning. Men også en felles lydhørhet og varhet for hva som er det politisk mulige. Det er denne snusfornuftens dobbelbinding som gjør inntektsutvikling mulig, er budskapet.

Jeg tror den fagligpolitiske samforstanden inneholder en tredje dimensjon: At det viktigste tross alt er at melken flyter og kjøttkverna går, at folk har mat og industrien har norsk matråvare å jobbe med.

Selv om råvaren i stadig mindre grad produseres ved fjord og fjære, fjell og dal. Selv om råvaren i stadig større grad produseres på korn (utenlandsk, ja takk) og ikke på gras.

Da gir det mening å holde på systemet, iallfall for skiftende landbruksstatsråder og samvirkerepresentanter. Det ultimate målet blir ikke å unngå gårdsnedleggelser og bondekannibalisme.

Tvert imot blir hovedmålet å sørge for alltid å ha en hånd på rattet, slik at de tilgjengelige budsjett- og prismidler man samhandler frem med staten, brukes til å verne produksjon, industri og matforsyning.

Og for å få til det, må man signere jordbruksavtaler med staten.

Da gir det mening med "kvalitetstilskudd" på lam som stimulerer til kraftfôring om høsten, og milliardsubsidier til kraftfôr på bekostning av beiting. Dette må ikke Stortinget legge seg opp i, mener Bondelagets ledelse.

"Om omstillingen blir styrt av andre enn bønder vil utviklingen bli negativ for alle bønder", sa bondelagsleder Jan Mellbye i 1971. Femti år senere lyder fylkesleder Konrad Kongshaug (Møre og Romsdal) som et ekko: Uten forhandlingsinstituttet blir det kroken på døra.

Det er nok Stortinget og forbrukerne som gir gass i norsk jordbruk. Men det er bøndenes tilllitsvalgte og staten som har hatt henda på rattet siden 1950.

Både Amund Venger (2008) og Riksrevisjonen (2010) har advart Stortinget mot at resultatene avviker dramatisk fra hva Stortinget har vedtatt: Fire av fem bønder har satt kroken på døra, mens de gjenværende tjener 200.000.

– Jordbrukspolitikken blir konkretisert i forhandlinger. Det er en risiko for at overordnede mål i for liten grad styrer virkelmiddelbruken, advarte riksrevisor Jørgen Kosmo. Bøndene svarer at Stortinget får holde seg til festtalene, og ligge unna brødpolitikken.

Det synes politikere som Erna Solberg er en riktig god idé. Det er ikke fordi Solberg tror det gir større jordbruksoppgjør.

Hitraaksjonens småbønder finnes ikke mer, de er bortrasjonalisert. I dag er det driverne av 15 gårdsbruk som slutter eller trapper ned. Yngre bønder som Stian Tufte (sluttet) og Hanne Guåker (har sluttet å investere) tåler knapt å jobbe 4000 timer i året, men har ikke overskudd til å lønne ekstrahjelp.

Så da tar de betalt ekstrajobb med gruskjøring eller snøbrøyting, slik at skattbar inntekt stiger så mye at et inntektsutvalg eller en nettavis-redaktør kan si at "egentlig tjener bøndene godt".

– Jeg driver et luftslott, en oppblåst ballong, sa kalkunbonden Hanne Guåker i debatten på Hitra. Hun omsetter for 13 millioner årlig, har 10 i gjeld, og har gjennomskuet sin avhengighet av kraftfôrbilens langreiste rasjonalitet.

Guåker sier "vi må stimulere til bruk av jord i en helt annen grad enn i dag".

Men i excel-arkene i bøndenes hus og Landbruks- og matdepartementet er prisnedskriving på kraftfôr allerede skrevet inn for 2023-oppgjøret.

Det samme er forutsetningen om at en drøy prosent av bøndene må slutte neste år, for å finansiere en papir-inntektsvekst for de gjenværende.

Bøndene er ikke tjent med å miste forhandlingsretten, sier bondelags-fylkesleder Kongshaug. Mellom tomme låver og kontorist-villaer på Hitra er det vanskelig å se hva bøndene har tjent på den.